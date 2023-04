Očekuju političku stabilnost i napredak u digitalizaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije članice Američke privredne komore (AmCham) uvjerene su da će u bliskoj budućnosti u Crnoj Gori biti postignuta politička stabilnost, kao i korporativna i digitalizacija administrativnih usluga, što će doprinijeti povećanju kvalitetnih i održivih investicija u državi.

AmCham je, u sklopu najnovijeg izvještaja, od njenih članica zatražila da daju prognozu poslovne perspektive za predstojeći petogodišnji period.

„Preko 65 odsto ispitanih članica dalo je donekle optimističnu prognozu, a preko deset odsto njih veoma optimističnu. Očekivanja članica su da će nakon krize i predstojeće recesije, pred kraj petogodišnjeg perioda, doći do oporavka i rasta i ekspanzije poslovanja, naročito u IT industriji, energetici i turizmu“, navodi se u izvještaju o poslovnom ambijentu za 2021-2022, koji je AmCham predstavila prošle sedmice.

Energetski sektor je, kako se dodaje u dokumentu koji se objavljuje sedmi put, sektor sa najviše potencijala, posebno u svjetlu trenutnih geopolitičkih dešavanja, koja idu u pravcu promjena izvora energije na evropskom tlu i smanjenja zavisnosti snabdijevanja energijom van Evropske unije (EU).

„Sa ulaskom u EU, Crna Gora može očekivati i dolazak velikih svjetskih trgovačkih brendova, što će dodatno uticati na turističku potražnju“, navodi se u izvještaju.

Sveukupna prosječna ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori je 5,65, što je niže od ocjene iz izvještaja za 2019–2020, koja je iznosila 5,8, usljed globalnog zatvaranja izazvanog pandemijom virusa covid-19. Ocjena poslovnog ambijenta za period 2017–2018 je bila 6,29.

AmCham izvještaj priprema svake druge godine, predstavljajući sveobuhvatan pregled stavova kompanija članica u vezi sa uslovima za poslovanje u Crnoj Gori.

Izvještaj obuhvata oblasti koje vide kao prioritetne – vladavina prava, ljudski resursi, digitalna transformacija, zdravlje, porezi, zaštita životne sredine, građevinarstvo i nekretnine, turizam i ugostiteljstvo i druge oblasti od značaja za poslovanje.

U okviru upitnika poslatog članicama, AmCham je tražio od kompanija da rangiraju određena pitanja ili oblasti od važnosti za poslovanje, kao i da naglase pozitivne i negativne strane poslovanja u Crnoj Gori.

Članice su dale i određene preporuke.

Kompanije su konstatovale da politička nestabilnost negativno utiče na poslovanje kompanija i da je neophodno osnažiti institucionalne kapacitete države i učiniti ih otpornijim na čestu smjenu kadra, kako bi institucije sistema nesmetano funkcionisale.

„Ukazujemo da nezavisna i efikasna administracija otporna na politička dešavanja, koja radi na procesu pristupanja Crne Gore EU, predstavlja osnovni preduslov za dobru saradnju između državnog sektora i međunarodne poslovne zajednice“, navodi se u dokumentu.

Članice su takođe konstatovale da je nivo državnih ulaganja u IT sektor među najnižim u regionu, a daleko isprod prosjeka EU i da je potrebno da Vlada prepozna potencijal te privredne grane, te da usvoji adekvatne finansijske mjere podrške IT sektoru, kako bi postao katalizator razvoja inovativne privrede, te osnažio i tradicionalne privredne grane.

Članice smatraju i da postojeći pravni okvir ne dozvoljava kontrolu i sankcionisanje neregistrovanih subjekata na tržištu.

„Potrebno je stvoriti pravne pretpostavke kroz izmjene relevantnih zakona, kako bi se omogućilo vršenje inspekcijskog nadzora neregistrovanih subjekata. Na ovaj način država bi učinila korak naprijed u suzbijanju nelojalne konkurencije, te afirmisala princip jednakosti pred zakonom za sve subjekte, kao jedno od osnovnih načela pravne države i vladavine prava“, zaključuje se u dokumentu.

