Očekuje se trend usporavanja inflacije u ovoj godini

Podgorica, Osijek, (MINA-BUSINESS) – Inflacija u Crnoj Gori pokazuje tendenciju postepenog usporavanja, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

„Taj trend se očekuje i tokom ove godine, iako su prisutni rizici poput geopolitičkih neizvjesnosti, oscilacija cijena sirovina, rasta plata i penzija, te neravnoteža na tržištu rada“, rekla je Radović na okruglom stolu u okviru regionalnog sastanka guvernera centralnih banaka u Osijeku.

Sastanak, koji je organizovala Hrvatska narodna banka, je okupio guvernere i visoke predstavnike Evropske centralne banke (ECB) i centralnih banaka iz regiona, koji su razgovarali o aktuelnim ekonomskim temama i trendovima u monetarnoj i finansijskoj politici.

Okrugli sto na Fakultetu za ekonomiju i biznis u Osijeku bio je posvećen temi Inflacija i platna tehnologija u dinamičnom okruženju, a Radović je bila jedan od panelista.

„Tokom diskusije, guverneri su analizirali trenutne inflacione trendove u svojim zemljama i razgovarali o izazovima i mogućnostima unapređenja platnih sistema“, navodi se u saopštenju CBCG.

Radović je naglasila važnost transparentne komunikacije sa javnošću, ističući da CBCG redovno objavljuje analize, izvještaje i istraživanja kako bi građanima i privredi pružila relevantne podatke o makroekonomskim kretanjima.

Ona je predstavila i aktivnosti CBCG na planu modernizacije platnih sistema, posebno ističući SEPA integraciju, koja će značajno smanjiti transakcione troškove i poboljšati efikasnost platnog prometa.

Takođe se osvrnula na TIPS klon projekat, čija će implementacija unaprijediti finansijsku inkluziju i omogućiti brža i sigurnija plaćanja u Crnoj Gori.

Nakon panela, guverneri su odgovarali na pitanja studenata i privrednika koji su prisustvovali skupu, dodatno produbljujući diskusiju o ključnim ekonomskim temama.

„Regionalni sastanci guvernera centralnih banaka predstavljaju značajnu platformu za razmjenu iskustava i koordinaciju politika u cilju očuvanja finansijske stabilnosti i podsticanja ekonomske saradnje“, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) jlb/sam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS