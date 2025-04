Objavljeno više poziva za podršku poljoprivrednicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je više javnih poziva za podršku poljoprivrednicima u okviru ovogodišnjeg Agrobudžeta.

Ministarstvo je objavilo pozive za dodjelu podrške u sektoru pčelarstva i to za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda, pčelarske opreme za transport pčelinjih društava, kao i košnica, dijelova košnice, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica).

Objavljen je i javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica za ovu godinu.

U okviru Agrobudžeta objavljeni su i javni pozivi za dodjelu podrške pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika.

Ministarstvo je objavilo i javni poziv za podršku uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede za ovu godinu, kao i za odabir veledrogerije koja ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ove javne pozive i obrasci zahtjeva objavljeni su na sajtu Ministarstva.

