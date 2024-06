Objavljen javni poziv za Mjeru 3 IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas prvi javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 u okviru IPARD III programa.

Mjera 3 se odnosi na investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 3 za period implementacije IPARD III programa od 2021. do 2027. godine iznosi 19,68 miliona EUR, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 7,2 miliona EUR.

Sredstva podrške mogu koristiti preduzetnici ili preduzeća, kao i kooperative. Ona se mogu koristiti za investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva iz sektora prerade mlijeka, mesa i jaja, voća, povrća i ratarskih kultura, maslina, ribe i proizvoda akvakulture, kao i za proizvodnju vina.

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 3 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 30 hiljada EUR do dva miliona EUR.

Zahtjev za dodjelu podrške može se podnijeti do 27. avgusta.

Javni poziv, sa više detalja, objavljen je na sajtu Ministarstva.

