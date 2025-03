Objavili Crnu i Bijelu listu poreskih obveznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) objavila je danas Crnu i Bijelu listu poreskih obveznika, na kojima se nalaze imena onih sa najvećim iznosom poreskog duga, kao i najurednijih platiša.

Crna lista, sa presjekom duga na dan 31. decembar prošle godine, odnosi se na 200 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti, zatim na 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, kao i na 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak po visini duga.

Bijela lista, takođe sa presjekom na 31. decembar, sadrži spisak 643 poreska obveznika, koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Iz PU su objasnili da je selekcija obveznika obavljena u skladu sa definisanom internom procedurom za utvrđivanje Bijele liste, na osnovu podataka dostavljenih od Sektora za informacione sisteme.

Kriterijumi za izradu Bijele liste su, između ostalih, predate poreske prijave u skladu sa zakonom i izmirene sve dospjele poreske obaveze na kraju kvartala za koji se objavljuje Bijela lista.

Crna i Bijela lista dostupne su na linku https://www.gov.me/clanak/crna-i-bijela-lista-poreskih-obveznika-sa-presjekom-na-dan-31122024godine

