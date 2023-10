Obezbijedili predstavljanje lokalnih proizvođača na sajmu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar je obezbijedila učešće barskih poljoprivrednih proizvođača na jubilarnom izdanju sajma Najbolje iz Crne Gore, koji se održava u Podgorici.

Iz Opštine Bar je saopšteno da će, zahvaljujući tim aktivnostima lokalne uprave koje se realizuju kao dio podsticajnih mjera za podršku promociji barskih poljoprivrednih djelatnosti, tokom trajanja sajma biti predstavljeno šest proizvođača, među kojima su lokalni vinogradari, vinari i maslinari.

„Time su stvoreni uslovi da se na adekvatan način, među više od 30 izlagača iz svih crnogorskih opština, prezentuje raznovrsnost barskih poljoprivrednih dobara, te ujedno omogući njihov bolji i efikasniji plasman“, navodi se u saopštenju.

Današnjem otvaranju sajma prisustvovali su predstavnici Sekretarijata za privredu na čelu sa sekretarkom Marinom Trcetom.

Pored promocije poljoprivrednih proizvoda, lokalna uprava u kontinuitetu obezbjeđuje i podršku za razvoj proizvodnje maslina i maslinovog ulja, vinogradarstva i podrumarstva, unaprijeđenje ratarske i povrtarske proizvodnje, voćarstva, stočarstva, kao i za vodosnabdijevanje na bezvodnim područijima.

Za te namjene je budžetom za ovu godinu opredijeljeno ukupno 100 hiljada EUR.

