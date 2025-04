Obezbijeđen budžet za 50 novih žigova Ženski biznis

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pravo na korišćenje žiga Ženski biznis nakon uspješne prve godine implementacije ostvarilo je 185 preduzeća u vlasništvu žena, a obezbijeđen je budžet za još 50 novih nositeljki.

Iz BI Communicationa, kao jednog od partnera projekta, saopšteno je da ta oznaka predstavlja potvrdu da se iza biznisa nalazi žena, koja ne samo da je osnivačica, već i donosi ključne odluke, upravlja preduzećem i aktivno učestvuje u ekonomskim tokovima.

Za sve zainteresovane privrednice, otvoren je novi poziv uz obezbijeđen budžet za još 50 besplatnih žigova. Provjera ispunjenosti uslova za dobijanje žiga Ženski biznis, moguća je popunjavanjem online upitnika dostupnog na sajtu: www.scc.org.me.

Projekat je pokrenuo Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva i agencijom BI Communication.

Šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Marija Šuković, kazala je da je žig Ženski biznis usmjeren je na precizno prepoznavanje ženskih biznisa s upravljačkom i vlasničkom strukturom koju čine žene.

„Nositeljkama žiga se obezbjeđuje osnova za ostvarivanje prednosti kroz finansijske i nefinansijske podrške institucija potpisnica sporazuma, koje sada imaju jasan mehanizam za prepoznavanje ženskih preduzeća“, navela je Šuković.

Do sada je deset važnih institucija i predstavnika finansijskog sektora potpisalo sporazume o saradnji i time potvrdilo podršku ovoj grupi privrednica. Među njima su NLB, Razvojna banka, Crnogorska komercijalna i Universal Capital banka, Alter Modus, Financial Solutions, Ministarstvo finansija – Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki, kao i opštine Bijelo Polje, Bar i Petnjica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS