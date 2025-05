Obavili 622 kontrole i izrekli 494,8 hiljada EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su za prva četiri mjeseca realizovali 622 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika, utvrdili nepravilnosti kod njih 92 i izrekli 494,8 hiljada EUR kazni po tom osnovu, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

„Najveći broj utvrđenih nepravilnosti se odnosi na član 10 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, odnosno neizdavanje fiskalnih računa“, navodi se u saopštenju.

Realizovan je inspekcijski nadzor kod 45 samouslužnih perionica, tokom kojeg su utvrđene neregularnosti kod njih 21, 104 frizerska salona od kojih je kod 17 utvrđeno neregularno poslovanje i 19 auto-servisa od kojih je utvrđena nepravilnost kod njih pet.

Po tom osnovu, uručeno je 78 prekršajnih naloga i izrečeno 494,8 hiljada EUR novčanih kazni.

PU će, kako su kazali, u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole i inspekcijski nadzor kod poreskih obveznika širom Crne Gore.

„Ove aktivnosti predstavljaju dio kontinuiranih napora usmjerenih na obezbjeđivanje zakonitog rada, suzbijanja sive ekonomije i podizanja nivoa poreske dicipline pred početak ljetnje turističke sezone“, navodi se u saopštenju.

Poseban fokus biće, kako je saopšteno, stavljen na izdavaoce privatnog smještaja, ugostiteljske objekte, plažne barove i druge uslužne djelatnosti sa povećanim prometom tokom ljetnje turističke sezone u cilju kontrole izdavanja fiskalnih računa, prijave prometa i radnika. Prioritet će imati sektori i subjekti identifikovani kao visokorizični po osnovu prethodnih analiza i dojava građana.

U sklopu redovnih inspekcijskih kontrola planom su obuhvaćene djelatnosti kao što su građevinarstvo, kozmetički i frizerski saloni i druge uslužne djelatnosti.

„Od 1. januara do 30. aprila kod 24 poreska obveznika izrečena je mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti od čega su četiri frizerska salona i osam samouslužnih perionica“, precizirali su iz PU.

Iz PU su pozvali sve obveznike da usklade svoje poslovanje sa važećim zakonskim propisima, kako bi izbjegli zakonom predviđene mjere, uključujući novčane kazne, zabrane rada i druge sankcije.

„Takođe, pozivaju se svi građani da prijave uočene nepravilnosti putem poziva na broj kol centra 19707 i platforme Budi odgovoran“, zaključuje se u saopštenju.

