O ukidanju neradne nedjelje odlučiće sindikati i poslodavci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluku o ukidanju neradne nedjelje donijeće Socijalni savjet, odnosno poslodavci i sindikati, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i dodao da je za Vladu prihvatljivo sve što bude dogovoreno.

„To je pitanje Socijalnog savjeta, a mi kao Vlada želimo da postignemo dogovor i jednu dobru komunikaciju između sindikata i poslodavaca. Sve što oni dogovore nama je u potpunosti prihvatljivo i mi ćemo postupati po tome“, rekao je Đurović novinarima nakon prezentacije novog izdanja Bijele knjige.

On je podsjetio da je takav jedan dogovor doprinio da se potpiše Opšti kolektivni ugovor (OKU) koji nije bio potpisan par godina i koji je stvarao problem za sindikate i zaposlene.

„Drago nam je da ti razgovori idu u dobrom pravcu. Mi čekamo da vidimo šta će oni da se dogovore i ja sada ne bih izlazio sa bilo kakvim podacima, ciframa ili prognozama hoće li biti radne nedjelje ili neće. To je pitanje na koje treba da odgovore poslodavci i sindikati“, rekao je Đurović.

On je naveo da Vlada ima predstavnika u Socijalnom savjetu, ali ne žele da donose odluke koje će biti na štetu poslodavaca ili sindikata. Prema njegovim riječima, u kompromisu se krije tajna uspjeha i dobre saradnje.

Đurović je rekao da bi eventualno ukidanje neradne nedjelje pozitivno uticalo na državni budžet i dovelo bi do povećanja prihoda.

On je, komentarišući negativne ocjene Evropske komisije na program ekonomskih reformi, od kojih je jedna i neformalna ekonomija, kazao da se s tim problemom generalno suočavamo dugi niz godina.

„Siva ekonomija je nešto s čime se moramo ozbiljno suočiti u narednom periodu. Malo je vremena bilo da ova Vlada može da riješi sva pitanja i probleme koji tište crnogorsku ekonomiju“, dodao je Đurović.

On je kazao da su pri kraju da predlože zakon o turizmu gdje će biti riješena određena pitanja kao što su nelegalni izdavaoci smještaja.

„Uključena su brojna ministarstva iz svog domena kako bi se riješila određena pitanja, što nije lako jer to nekada zahtjeva više zakonskih regulativa što je kompeksan proces za koji treba vrijeme“, rekao je Đurović.

