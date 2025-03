O raspolaganju državnom imovinom odlučiće Skupština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Generalni sekretarijat da ugovore koji budu potpisani na osnovu sporazuma između crnogorske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a koji se odnose na raspolaganje državnom imovinom, proslijedi na potvrđivanje Skupštini.

Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku o dopuni zaključka od ponedjeljka, koji se odnosi na predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretinina između vlada Crne Gore i UAE s predlogom sporazuma.

Vlada je u ponedjeljak donijela zaključak kojim je utvrdila osnovu za vođenje pregovora i zaključenje sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretinina između dvije vlade i privatila sporazum o saradnji koji će u okviru posjete Abu Dabiju potpisati premijer Milojko Spajić.

