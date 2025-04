NVO traže ocjenu EU o sporazumu Crne Gore i UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Organizacije civilnog društva uputile su danas pisma na više adresa u Briselu, tražeći ocjenu usklađenosti potpisanog Sporazuma o saradnji u turizmu i razvoju nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Pisma su poslana, između ostalog, na adrese Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

Organizacije su u pismu izrazile ozbiljnu zabrinutost da Sporazum sa UAE predstavlja značajnu prijetnju za vladavinu prava, zaštitu životne sredine i proces integracije Crne Gore u EU.

“Sporazum, koji je potpisan 28. marta, omogućava realizaciju velikih investicionih projekata direktnim pregovorima, zaobilazeći pri tom transparentne i nediskriminatorne procedure javnih nabavki. Time se direktno krše principi jednakog tretmana svih tržišnih učesnika koji se garantuju Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU”, navodi se u saopštenju.

Sporazum, kako su rekli, ne samo da favorizuje investitore iz UAE na štetu fer konkurencije, već i potencijalno stvara uslove za nezakonito davanje državne pomoći, što je zabranjeno pravilima EU o konkurenciji. Sporazum takođe uključuje odredbe koje predviđaju prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva potrebama pojedinih investicionih projekata, što “ozbiljno podriva pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom”, kako se navodi u pismu koje su crnogorske nevladine organizacije uputile Evropskoj uniji.

Jedan od projekata koji je već predstavljen javnosti uključuje zakup 12 kilometara Velike plaže na 99 godina, što je izazvalo veliku zabrinutost zbog potencijalnog uticaja na biodiverzitet i ekološku vrijednost ove jedinstvene oblasti. Velika plaža i okolna područja su ključna za očuvanje rijetkih pjeskovitih dina, vitalnih za kontrolu poplava i prevenciju zastite obale od abrazije morskom vodom, te za ublažavanje klimatskih promjena.

Organizacije su pozvale Evropski parlament i Evropsku komisiju da od crnogorske Vlade zatraže punu transparentnost u vezi sa sadržajem Sporazuma sa UAE i pravnim osnovom za njegovo donošenje, pozove na zaštitu strateških prirodnih resursa Crne Gore, posebno onih koji su već dio ekoloških koridora od međunarodnog značaja, te podrži crnogorske institucije i civilno društvo u očuvanju demokratskih standarda, zaštite životne sredine i javnog interesa.

Pismo je upućeno i komesaru za proširenje Evropske unije, Odboru za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane, Odboru za ekonomska i monetarna pitanja, Odboru za spoljne poslove, Generalnom direktoratu za spoljne politike Unije pri Evropskom parlamentu, kao i Spoljnoj akciji Evropske unije.

U pismu organizacije navode da vjeruju da takav razvoj događaja krši ključne odredbe SSP-a i pravila EU o konkurenciji, potkopava integritet crnogorskog planiranja i pravnog sistema, ugrožava područja izuzetne ekološke i zajedničke vrijednosti i diskredituje posvećenost Crne Gore održivom razvoju i integraciji u EU.

“Molimo evropske institucije da zatraže punu transparentnost od crnogorskih vlasti u vezi sa sadržajem i pravnim osnovom sporazuma sa UAE, procijene usklađenost sporazuma sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i relevantnim pravnim okvirom EU, pozovu na zaštitu strateških prirodnih područja Crne Gore, posebno onih koji su već dio ekoloških koridora međunarodnog značaja, kao i da podrže crnogorske institucije, predstavnike opštine Ulcinj i civilno društvo u očuvanju demokratskih standarda, zaštite životne sredine i javnog interesa.

Pismo su potpisali Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Udruženje “Dr Martin Schneider-Jacoby” (MSJA), Program zaštite okoline – EnvPro, NVO Parkovi Dinarida, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), NVO KANA/Ko ako ne arhitekta, Mreža CEE Bankwatch, Crnogorsko ekološko društvo, NVO Zeleni dom, NVO MogUL, portal Ulcinj info, NVO MANS, NVO Expeditio, NVO KOD, NVO Biciklo.me, Društvo ekologa Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO), NVO Gradionica, Građanska alijansa, NVO Prima, Udruženje mladih sa invaliditetom Crne Gore, NVO Doniraj za život, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), NVO “35mm”, Crnogorski ženski lobi, Agencija za lokalnu demokratiju, Udruženje mladih ekologa Nikšića, NVO Institut Alternativa, NVO Kulturni most, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za demokratsku tranziciju (CDT), NVO KORINA, NVO Naša akcija, NVO Ozon, Centar za ženska prava i Unija slobodnih sindikata.

