NVO i aktivisti pozvali poslanike da glasaju protiv Sporazuma sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa od 86 nevladinih organizacija (NVO) i aktivista pozvala je poslanike da glasaju protiv predloženog zakona o potvrđivanju Sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

„Pozivamo vas da donesete odluku u skladu sa interesima građana koje predstavljate i zaštitite budućnost Crne Gore tako što ćete glasati protiv Sporazuma. Ova odluka nije samo pitanje ekonomskog razvoja. Radi se o budućnosti građana, očuvanju životne sredine, transparentnosti odlučivanja, vladavini prava i evropskom putu Crne Gore“, navodi se u zajedničkom pismu poslanicima koje je dostavila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Oni su naveli da je taj Sporazum izazvao veliku zabrinutost među građanima i civilnim društvom, kao i predstavnicima Evropske unije.

„Vaša je dužnost, kao predstavnika građana, da odluke donosite transparentno, odgovorno i u skladu sa interesima građana. Stoga očekujemo da pažljivo razmotrite argumente protiv usvajanja ovog Sporazuma“, navodi se u pismu.

Kao jedan od razloga navodi se da se odluke o lokacijama za infrastrukturne i turističke projekte donose bez preciznih i transparentnih informacija, što znači da građani širom Crne Gore mogu biti direktno ugroženi gubitkom svoje imovine. Odluke koje će trajno uticati na živote ljudi širom države ne mogu se donositi bez neophodnih podataka.

„Predloženi Sporazum omogućava proglašenje javnog interesa bez jasnih kriterijuma, što povećava rizik od zloupotrebe eksproprijacije. Građani mogu izgubiti imovinu po nepravedno niskim cijenama, uz dugotrajne sudske postupke i mogućnost prisilnog iseljavanja sa lokacija koje investitori izaberu“, navodi se u pismu.

Predloženi pristup razvoju dovešće do, kako su rekli, stvaranja zatvorenih, ekskluzivnih enklava za bogate, dok će ostatak stanovništva biti ekonomski i socijalno marginalizovan. Posljedica će biti dalja emigracija mladih i povećanje osjećaja nepravednog i neravnomjernog razvoja kod građana.

„Izgradnja stanova namijenjenih bogatim stranim državljanima izazvaće dodatno povećanje cijena nekretnina i troškova života. Za većinu naših građana takvi turistički kapaciteti će biti nepristupačni. Turistička sezona kratko traje, a visoki troškovi života ostaju tokom cijele godine“, smatraju NVO i aktivisti.

Odluke se donose bez, kako se dodaje, prethodno izrađenih i usvojenih planskih dokumenata. Investitorima se pruža sloboda da odlučuju gdje će graditi, šta će graditi i kakve će posljedice imati njihovi projekti na život lokalnih zajednica i životnu sredinu. To ugrožava mogućnost održivog razvoja i očuvanja biodiverziteta.

„Država nema finansijskih sredstava za infrastrukturu koju se obavezala da izgradi u skladu sa Sporazumom. Ukoliko država ne ispuni te obaveze, građani će platiti visoke penale investitoru. Čak i u slučaju raskida Sporazuma, država ostaje dužna dovršiti sve započete projekte, što dodatno ugrožava finansijsku stabilnost“, navodi se u pismu.

Odluka o tom Sporazumu donešena je, kako se dodaje, daleko od očiju javnosti, bez javne rasprave i uz kršenje demokratskih principa odlučivanja. Ovo je u direktnoj suprotnosti sa obećanjima nove vlasti da ključne odluke neće donositi u tajnosti i bez učešća građana.

„Identitet pravih vlasnika kompanija koje bi trebalo da investiraju nije poznat. Sporazum ne sadrži nikakve mjere zaštite od pranja novca, kako bi se Crna Gora adekvatno zaštitila od sumnjivog kapitala. Takav kapital ugrožava reputaciju i finansijsku stabilnost države“, navodi se u saopštenju.

Usvajanje tog Sporazuma, kako se ocjenjuje, može dovesti do rasprodaje i otuđenja najvažnijih državnih resursa, uključujući zemljište, obalu i druge prirodne resurse. Ovakvim raspolaganjem ugrožavaju se nacionalni suverenitet i bezbjednost države, te se otvara put nekontrolisanom upravljanju velikim i značajnim područjima države od strane nepoznatih stranih investitora.

„Evropska komisija i drugi evropski zvaničnici jasno su upozorili da Sporazum narušava osnovne principe i standarde koje Crna Gora mora poštovati u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kršenjem pravila javnih nabavki, standarda konkurencije i zaštite životne sredine, usvajanje ovog Sporazuma direktno ugrožava naš evropski put i proces pridruživanja EU“, navodi se u pismu.

Oni su ocijenili da odluke koje donosimo danas oblikuju budućnost naše djece i zemlje koju im ostavljamo, te se Sporazum ovakvog obima i značaja mora posmatrati i kroz prizmu njegove dugoročne ostavštine.

„Odluke koje danas donose državni organi utiču ne samo na sadašnje generacije, već određuju i kvalitet života budućih. Ugrožavanje javnog dobra, prirodnih resursa i pristupa osnovnim uslugama imaće direktne posljedice na djecu koja će naslijediti ovu zemlju. Ako dozvolimo da se interesi investitora stavljaju iznad interesa zajednice, dovodimo u pitanje šanse da naša djeca odrastaju u pravednom, održivom i demokratskom društvu“, zaključuje se u pismu.

