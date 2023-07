NTO ugostio ekipu TV emisije SAT

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je predstavnike televizijske emisije SAT, koji su u okviru ljetnje patrole boravili u Crnoj Gori od 22. do 25. jula.

Iz NTO-a su kazali da je SAT najstarija automobilska emisija u Srbiji, koja se emituje preko 32 godine i posvećena je automobilizmu, saobraćaju, ali i predstavljanju destinacija i njihovih ponuda.

Navodi se da su predstavnici TV ekipe, na čelu sa urednikom i voditeljem emisije SAT Mladenom Alvirovićem, imali priliku da borave u Kolašinu i uživaju u Nacionalnom parku Biogradska gora, a zatim se uputili ka Ulcinju.

“Tokom ljetnje patrole, imali su priliku da snimaju plaže: Liman, Aquarius, Ibiza, Valdanos, Veliku i Malu plažu i njihove sadržaje. Osim toga, predstavnici TV ekipe su obišli Stari grad Ulcinj i Adu Bojanu”, kaže se u saopštenju.

Alvirović je rekao da se mali broj destinacija može pohvaliti gostoprimstvom koje Ulcinj nudi.

“Ulcinjska rivijera je jedno od rijetkih mjesta u modernom turizmu gdje gosti mogu da uživaju u moru, a da ne budu ucijenjeni plaćanjem ulaznica, parkinga i ležaljki“, kazao je Alvirović.

Prema njegovim riječima, zaštitni znak Ulcinja je to što postoji ponuda za svaku kategoriju gosta – od onih koji razapnu šator na pijesku, do zahtjevnih gostiju u luksuznim rizortima.

„Posebno treba cijeniti široki zeleni pojas u zaleđu Velike plaže, koji bi na nekim drugim mjestima bio uveliko natrpan hotelima i apartmanima”, rekao je Alvirović.

On je naveo da je na taj način moguće uživati na plaži u punom komforu prirode bez urbanih uticaja.

“Zanimljivo je da smo sreli ogroman broj turista iz Srbije, koji očigledno znaju da cijene to što Ulcinj nudi i ne zanimaju ih predrasude“, rekao je Alvirović.

Iz NTO-a su najavili da će detaljan put od Srbije do crnogorskog primorja, uz prikazivanje atraktivnih turističkih lokaliteta, biti predstavljen u emisiji koja će se emitovati u nedelju na RTS1 u 12 sati i 25 minuta.

“Emisija će biti objavljena i na njihovom zvaničnom Jutjub /You Tube/ kanalu, dok će tekst o putovanju do Crne Gore biti objavljen u najuticajnijem časopisu na tržištu Srbije – Revija SAT Plus koji je posvećen automobilizmu, turizmu i saobraćaju”, kaže se u saopštenju.

Iz NTO-a su dodali da, imajući u vidu da svaku emisiju SAT pogleda između 800 hiljada i milion gledalaca, očekuje se da će to predstavljanje imati pozitivan efekat na promociju Crne Gore u Srbiji.

Kako su naveli, svoju podršku u organizaciji studijske posjete predstavnika emisije SAT, dale su i lokalne turističke organizacije Ulcinja i Kolašina, kao i hotel Bianca Resort & Spa.

