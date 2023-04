NTO ugostila predstavnike televizije France 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je predstavnike prestižne francuske televizije France 2, u cilju snimanja epizode za emisiju Telematin.

Francuska novinarka Griffon Melanie i snimatelj Matthieu Foquin snimali su u periodu od 3. aprila do danas na prostoru Žabljaka i Kotora, a poseban akcenat je bio na prirodnim i kulturnim bogatstvima.

Oni su ocijenili da Crno jezero, koje je okruženo sniježnim pokrivačem u ovom dijelu godine, izgleda veličanstveno.

“Zadovoljstvo je otkriti ovako lijepu zemlju, a naročito me oduševio sjever gdje smo uživali na snijegu. Kadrovi koje smo snimili su nevjerovatni, a planine koje se izdižu iznad jezera su predivne. Jedva čekam da prikažemo gledaocima o kakvoj zemlji je riječ”, kazala je Melanie.

Predstavnici francuske televizije su tokom boravka na sjeveru obišli rijeku Taru i most na Đurđevića Tari, koji ih je posebno oduševio.

“Željela bih da posjetim sjever Crne Gore kada se snijeg otopi, jer sam čula da izgleda podjednako veličanstveno tokom proljeća i ljeta”, poručila je Melanie.

Oni su imali priliku da obiđu Perast, a posebno ih je impresioniralo ostrvo Gospa od Škrpjela, za koje kažu da je jedno od najljepših mjesta koje su ikad vidjeli. Osim toga, obišli su Stari grad Kotor i uživali u krstarenju Bokokotorskim zalivom.

Melanie je navela da ti predjeli mogu biti interesantni francuskim turistima, jer obiluju kulturnim bogatstvom.

“Čitav Bokokotorski zaliv ostavio je izuzetno jak utisak na nas. U ovom idiličnom ambijentu osjetila sam mir i sigurno ću ponovo posjetiti ovaj dio Crne Gore. Poznato je da francuski turisti obožavaju netaknutu prirodu i bogatu kulturu, a Crna Gora toga ima na pretek”, zaključila je Melanie.

Telematin je jutarnji informativni program koji se emituje na francuskoj televiziji France 2. Riječ je o jednoj od najpopularnijih jutarnjih emisija u Francuskoj koja se emituje od 1985. godine.

O popularnosti emisije govori i činjenica da svakog dana dopire do oko 700 hiljada gledalaca, te se očekuje da će emitovani dokumentarac imati pozitivan efekat na promociju Crne Gore u Francuskoj.

Podršku u organizaciji posjete dali su i strateški partneri NTO – hotelska grupacija Budvanska rivijera i turistička agencija Gold Travel, lokalna turistička organizacija Kotora, Nacionalni parkovi Crne Gore i turistička agencija Explorer.

