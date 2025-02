NTO nastavlja sa dodjelom oznake kvaliteta u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) pozvala je sve subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i srodnih djelatnosti da se prijave za oznaku kvaliteta Montenegro Quality (MQ).

“Cilj inicijative je unapređenje turističkih usluga i afirmacija Crne Gore kao atraktivne destinacije tokom cijele godine, pružajući jedinstvena iskustva posjetiocima”, navodi se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da posjedovanje MQ oznake omogućava subjektima da se istaknu na tržištu, ostvaruju kontinuiranu promociju kroz aktivnosti NTO i njene komunikacione kanale, povećaju prepoznatljivost među turistima, te dobiju dodatno vrednovanje kroz podsticajne mjere NTO.

“U prvom krugu dodjele oznake kvaliteta, ovu prestižnu oznaku dobilo je 27 turističkih subjekata koji su ispunili propisane kriterijume, a u toku ove godine nastaviće se nagrađivanje novih turističkih subjekata”, kazali su iz NTO.

NTO, kako se dodaje, teži ka tome da ova oznaka postane ključni standard za sertifikaciju kvaliteta u turizmu.

“Za dobijanje MQ oznake mogu se prijaviti različiti subjekti u turizmu, uključujući hotelske i ugostiteljske objekte za smještaj i hranu, kampove, etno sela, muzeje, SPA centre, galerije, skijališta, turističke agencije, aerodrome, nacionalne parkove i lokalne proizvođače”, precizira se u saopštenju.

MQ oznake se dodjeljuju u tri nivoa na osnovu propisanih kriterijuma.

Gold znači da je ispunjeno 85 odsto i više od maksimalnog broja bodova, Silver da je ispunjeno 70-85 odsto i Bronze da je ispunjeno 55-70 odsto od maksimalnog broja bodova.

Više informacija o uslovima i načinu prijave može se pronaći na zvaničnoj web stranici NTO https://www.montenegro.travel/montenegro-quality

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS