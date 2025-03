NTO na prestižnom B2B događaju u Briselu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvovala je na godišnjem medijskom B2B događaju, koji je u Briselu organizovala renomirana belgijska agencija Glenaki.

Taj prestižni skup, održan u ponedjeljak, okupio je više od 90 predstavnika medija i influensera iz Belgije, pružajući izvanrednu priliku za uspostavljanje novih kontakata i jačanje prepoznatljivosti Crne Gore na belgijskom tržištu.

Događaj je otvoren prezentacijom o uticaju vještačke inteligencije (AI) u turizmu i PR sektoru, koju je održala predstavnica agencije Beatrice Mondalears. Istaknuto je da AI tehnologija ne treba da izaziva strah niti da se posmatra kao prijetnja, već kao alat koji može značajno unaprijediti i pomoći promociju turističkih destinacija.

Predstavnica NTO održala je brojne sastanke s predstavnicima ključnih medija, uključujući Het Laatste Nieuws, Grande.be, Reisgoesting, 7 Dimanche, Fremantle Belgium i mnoge druge.

Tokom ovih sastanaka razgovarano je o mogućnostima dugoročne saradnje i načinima na koje bi Crna Gora mogla biti predstavljena kao autentična turistička destinacija.

Predstavnici medija pokazali su veliko interesovanje za prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i brojne mogućnosti koje Crna Gora nudi, izražavajući spremnost da kroz svoje kanale približe njenu raznovrsnu ponudu širokoj publici.

Novinarka uglednog belgijskog lista Het Laatste Nieuws, Sophie Allegaert, rekla je da iako do sada nije imala priliku da posjeti destinaciju, na osnovu svega što je čula, uvjerena da je Crna Gora zvijezda u usponu kada je riječ o belgijskom tržištu.

„Crna Gora ima ono nešto posebno što će, sigurna sam, očarati belgijske turiste“, rekla je Allegaert.

Ovo je bila 14. edicija Glenaki Mediaworkshop-a, a aktivnosti NTO na belgijskom tržištu se nastavljaju. Naredni veliki događaj biće organizacija kongresa belgijskih turoperatora, koji će se održati od 24. do 27. aprila u Crnoj Gori.

