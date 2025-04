Novinari iz Njemačke posjetili Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je, u saradnji sa PR agencijom Mascontour, studijsku posjetu novinara iz Njemačke, koji su imali priliku da upoznaju destinacije na sjeveru i outdoor aktivnostima koje Crna Gora nudi.

U studijskoj posjeti, od srijede do nedjelje, učestvovali su predstavnici značajnih njemačkih medija: Süddeutsche Zeitung, Rheinische Post, Top Magazin Berlin, Front Row Society, Kulinariker, kao i novinari platforme SRT Partner.

“Tokom boravka, novinari su imali priliku da posjete Kolašin, Bjelasicu, Sinjajevinu, Mojkovac, Durmitor, Nikšić, Vučje, Rijeku Crnojevića i Podgoricu, te da se upoznaju sa raznovrsnim outdoor aktivnostima i prirodnim ljepotama Crne Gore”, saopšteno je iz NTO.

Novinarka Süddeutsche Zeitung-a, Martina Scherf, rekla je da je fascinirana raznolikošću Crne Gore – od Jadranskog mora, impresivnog fjorda u Kotoru, pa sve do netaknutih planinskih predjela koji su idealni za odmor i bijeg u prirodu.

Ona je kazala da ljubitelji aktivnog turizma mogu uživati u šetnjama, planinarenju, penjanju, bajkingu, kanjoningu i raftingu.

“Posebno me oduševila divlja rijeka Tara — najdublji kanjon u Evropi koji je ostavio na mene snažan utisak. Crna Gora nudi savršen spoj avanture i opuštanja uz bogat izbor smještaja: od luksuznih rizorta sa pet zvjezdica do kamping mjesta različitih nivoa. Ovo je zemlja kojoj se, jednom kada je otkrijete, uvijek poželite vratiti”, rekla je Scherf.

Organizaciju i realizaciju ove posjete podržale su lokalne turističke organizacije Kolašina, Mojkovca, Žabljaka, Nikšića, Podgorice, Tivta i Kotora, kao i Swissotel i Turistički centar Vučje.

Pored ove grupne posjete, realizovana je i individualna studijska posjeta novinara Heinricha Angelsa iz ADAC Reisemagazina, koji je boravio u Crnoj Gori od 9. do 13. aprila.

„Prvi put boravim u Crnoj Gori i moj utisak je da se definitivno moram vratiti ponovo u ovu divnu zemlju. Imao sam priliku da upoznam različite predjele jer sam posjetio sjever i jug Crne Gore. Sve je bilo mnogo ljepše nego što sam očekivao — posebno su me oduševila jezera, planine i more”, rekao je Angels.

On je kazao da mu je teško da izdvoji šta mu se najviše dopalo, jer je svaki dio imao svoju posebnu čar.

“Durmitor me fascinirao svojim veličanstvenim planinama i mogućnošću da se provozam kroz Nacionalni park i uživam u lako dostupnim vrhovima i dolinama — iskustvo koje je, u odnosu na Alpe, daleko pristupačnije. Kolašin me impresionirao skijalištima i idealnom nadmorskom visinom”, poručio je Angels.

On je, tokom boravka u Crnoj Gori, obišao Durmitor, Bjelasicu, Skadarsko jezero, Ulcinj, Kotor, Cetinje i Rijeku Crnojevića, upoznajući se sa bogatom i raznovrsnom turističkom ponudom različitih krajeva države.

Sve te destinacije, kako su kazali iz NTO, biće detaljno predstavljene u članku na osam stranica, čija je objava planirana u jednom od narednih izdanja ADAC Reisemagazina.

„Ono što je najljepše u vezi sa Crnom Gorom je bogatstvo različitih vidova turizma i mogućnost da svako pronađe ono što mu najviše odgovara“, naveo je Angels.

Boravak novinara ADAC magazina podržale su turističke organizacije Ulcinja, Žabljaka, Bara, Kotora i Cetinja, Swissotel i vinarija Jablan.

U cilju daljeg jačanja pozicije Crne Gore na njemačkom tržištu, NTO će realizovati još dvije studijske posjete.

U Crnoj Gore od nedjelje do 1. maja boravi novinarka Adelheid Wanniger iz DCC Camping Magazina, dok će od 14. do 18. maja Crnu Goru posjetiti, novinar dnevnog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung, Christoph Schrahe.

