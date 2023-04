Novinari iz Belgije u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je studijsku posjetu medija iz Belgije, koji u periodu od četvrtka do sjutra imaju priliku da se bliže upoznaju sa turističkim atrakcijama Crne Gore.

Riječ je o šest medija, među kojima su sljedeći magazini, portali, dnevne novine i televizije Deuzio, Cine Tele Revue, Het Nieuwsblad, Fifty & Me, Chapeu Magazine & Daymaker i Metro.

Novinarka časopisa Deuzio, Caroline Beauvois, iskazala je zadovoljstvo što je dio te studijske posjete, nakon koje će njihovoj publici predstaviti Crnu Goru.

“Planiram da napišem četiri stranice o ovoj divnoj zemlji. Na ovim stranicama ću pokazati našim čitaocima zašto bi trebalo da posjete ovu destinaciju. Određeni dio publike ne zna mnogo o Crnoj Gori i radujem se što ću im člankom otkriti dio ovih prirodnih ljepota i zaintrigirati ih“, poručila je Beauvois.

Novinar jednog od najčitanijih magazina u Belgiji Het Nieuwsblad, Jan Bex, kazao je da Crna Gora ima predivnu prirodu koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

„Srećan sam što sam u ovoj grupi jer do sada nijesam znao ništa o Crnoj Gori i pozitivno sam iznenađen svim onim što sam vidio. Program je bio odličan i tokom par dana smo uspjeli da vidimo toliko različitih stvari. Siguran sam da ću u narednom periodu planirati i porodični odmor ovdje“, kazao je Bex.

Novinari su do sada obišli Kolašin, Bar, Herceg Novi i Kotor, a u narednim danima će posjetiti Tivat i Budvu. Tokom četvorodnevne posjete novinari imaju priliku da se upoznaju sa velikim dijelom ponude luksuznog turizma, te su posjetili luksuzna naselja, Portonovi, Lušticu i Porto Montenegro.

Prema riječima novinarke najčitanijih dnevnih novina u Briselu Metro, glavni adut Crne Gore su njeni pejzaži koji ostavljaju bez daha.

“Prvi put sam u Crnoj Gori i toliko sam oduševljena nevjerovatnom prirodom i jedinstvenom kombinacijom mora i planina. Možete kombinovati aktivnosti na otvorenom i odmor na plaži u jednom danu, što je odlično. Posebno su me oduševila autentična mjesta, poput starih gradova na primorju. Našim čitaocima ću sve ovo predstaviti kao razloge zašto moraju posjetiti Crnu Goru“, poručila je novinarka dnevnih novina Metro, Oriane Renette.

Još prije mjesec NTO je započela promotivne aktivnosti na tržištu Belgije prisustvovavši događaju Glenaki Media Workshop u Briselu, koji okuplja novinare, blogere i influensere iz zemalja Beneluksa. Ova studijska posjeta, koja će rezultirati afirmativnim člancima i TV prilogom, doprinijeće boljoj vidljivosti Crne Gore na tržištu Belgije.

Pored NTO, tu studijsku posjetu podržali su i lokalne turističke organizacije Bara, Kolašina, Kotora i Tivta, strateški partner NTO turistička agencija Gold Travel, hotel Bianca Spa& Resort, hotel Montenegro Stars, rizort One&Only Portonovi, Porto Montenegro, Luštica Bay, Plantaže i Nacionalni parkovi Crne Gore.

