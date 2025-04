Novim hedžingom obezbjeđen kontinuitet zaštite od valutnog rizika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pravovremenom odlukom Ministarstva finansija – novim prilagođavanjem hedžing aranžmana za naslijeđeni dolarski kredit kod prioritetne dionice auto-puta, Crna Gora je uspjela da zaštiti državni budžet i izbjegne rizik od potencijalnog gubitka zbog nepovoljnijih kretanja na tržištu, saopšteno je iz tog resora.

Tim resora finansija, uz saglasnost Vlade, produžio je hedžing za dolarski kredit kod kineske Exim banke do jula 2028. godine, uz mogućnost korekcije uslova aranžmana usljed procjene da je potrebna dodatna zaštita budžeta.

“Obezbijeđena je fiksirana kamatna stopa od 1,46 odsto, koja je i dalje znatno povoljnija od ugovorene od dva odsto, a time je osigurana korist, nakon niza ušteda kod povoljnijeg kursa u prethodnom periodu”, navodi se u saopštenju.

Uz fleksibilnost koju ovakav hedžing aranžman pruža, Ministarstvo će i u narednom periodu pratiti kretanja na tržištu i donositi odluke kojim će da štiti budžet i njegovu održivost te stabilnost javnih finansija.

“S obzirom na kontinuirane promjene na svjetskom tržištu, uzrokovane najavljenim carinama koje produbljuju nesigurnost u globalnoj ekonomiji i izazov su održivom rastu, Ministarstvo finansija nastavlja sa pažljivim i odgovornim praćenjem valutnih kretanja koja utiču na naslijeđeno zaduženje u američkim dolarima iz 2014. godine, realizovano kod kineske Exim banke za finansiranje prve dionice auto-puta Bar – Boljari”, rekli su iz Ministarstva.

Imajući u vidu trenutna tržišna kretanja i prognoze koje ukazuju na srednjoročno jačanje eura u odnosu na američki dolar, odlučeno je da se produži postojeći hedžing aranžman, sa januara 2026. na jul 2028. godine, čime je pokriven dodatni period povoljnije otplate od šest rata.

“Ova odluka donijeta je u pravom trenutku, jer bi, prema trenutnim projekcijama tržišta, dalje čekanje kao i do januara naredne godine dovelo do nepovoljnijih uslova usljed mogućeg pogoršavanja tržišne situacije, što bi državu koštalo u kraćem roku”, navodi se u saopštenju.

Pravovremena reakcija Ministarstva, ne samo da je sačuvala državu od takvog scenarija, već je omogućila i dugoročnu predvidivost troškova otplate, što je od ključne važnosti za stabilno planiranje javnih finansija.

“Podsjećamo da je resor finansija 42. Vlade na vrijeme reagovalo 2021. godine – otvaranjem hedžing aranžmana, koji je tada fiksirao kamatnu stopu u eurima na dvogodišnji period, pokrivajući tri otplatne rate. Međutim, izlaskom iz aranžmana po odluci Ministarstva finansija i 43. Vlade, država je ostavljena izložena valutnom riziku i fluktuacijama, bez zaštitnih mehanizama”, podsjetili su iz Ministarstva.

Upravo zbog odgovornog i strateškog pristupa, Ministarstvo finansija 44. Vlade odlučilo je da u januaru ponovo aktivira hedžing aranžman, sa klauzulom obaveznog prekida predviđenom za januar 2026. godine.

“Ova odluka već je donijela rezultate – za tri otplatne rate, a zaključno sa januarom, državni budžet je ostvario uštedu od oko 12 miliona EUR, što jasno potvrđuje da je pravovremeno preduzeta mjera bila ispravna i opravdana”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, ostaje posvećeno odgovornom upravljanju javnim dugom i valutnim rizicima sa ciljem da, u svakom trenutku, zaštiti interese države i građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS