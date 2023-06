Novi trajekt od danas u funkciji

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Trajekt Ruka pravde, koji je nedavno u Grčkoj kupilo preduzeće Morsko dobro, od danas će saobraćati na liniji Kamenari – Lepetane.

Tim povodom biće organizovan događaj kojem će prisustvovati direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj, predsjednik Upravnog odbora Blažo Rađenović, predsjednik Vlade Dritan Abazović i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović, piše Pobjeda.

Morsko dobro kupilo je krajem maja ovaj polovni trajekt 76 metara dužine, prvobitnog naziva Telamon, od grčke kompanije Karaiskakis Shipping Company za 3,2 miliona EUR.

Kapacitet tog plovila su, kako je ranije saopšteno, 102 putnička vozila.

“Trajekt „Ruka pravde“ predstavlja dugoročnu investiciju i biće idealan i za uvođenje novih linija koje planiramo. Brod predstavlja sasvim drugu vrstu ponude kako sa aspekta sigurnosti, tako i sa aspekta komfora putnika. Smatramo svojim velikim uspjehom što smo u ovako ograničenom vremenskom periodu uspjeli prije svega da identifikujemo odgovarajući brod, a osim toga da obezbijedimo da je brod kupljen slobodan od bilo kakvih pravnih tereta i slično”, poručili su iz Morskog dobra.

