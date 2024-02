Novi rekordi na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je ove sedmice S&P 500 indeks dostigao novi rekord, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima američkih kompanija, dok se na evropskim berzama trgovalo opreznije.

Dow Jones je ojačao neznatno na 38.671 bod, dok je S&P 500 porastao 1,4 odsto na 5.026 poena, a Nasdaq indeks 2,3 odsto na 15.990 bodova.

Tako su indeksi porasli petu sedmicu zaredom, pri čemu su S&P 500 i Dow Jones dostigli nove rekorde, dok je Nasdaq od svoje najviše vrijednosti u istoriji udaljen samo 0,4 odsto.

To se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija, prenosi Hina.

Do sada je oko dvije trećine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa obavijestilo o poslovanju u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju, pri čemu ih je oko 81 odsto nadmašilo očekivanja analitičara po zaradi.

Stoga se sada procjenjuje da su u tom kvartalu zarade kompanija porasle oko devet odsto, dok se prije mjesec očekivao rast od 4,7 odsto.

Među najvećim dobitnicama bile su dionice tehnološkog kompanija, što se zavaljuje optimizmu ulagača u vezi sa razvojem vještaćke inteligencije.

Makroekonomski podaci pokazali su da američka ekonomija i dalje stabilno raste i da je tržište rada i dalje snažno.

To znači da bi potrošnja i dalje mogla rasti, a inflacija se zadržati na povišenim vrijednostima, pa čelnici američke centralne banke poručuju da nema razloga žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa.

Zbog toga su sasvim splasnule nade ulagača da će Federalne rezerve (Fed) započeti proces smanjivanja kamatnih stopa već u martu.

Za razliku od najveće svjetske berze, na evropskim berzama se trgovalo opreznije. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,6 odsto na 7.572 boda, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,1 odsto na 16.926 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 7.647 bodova.

