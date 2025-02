Novi rekord S&P 500 indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi blago porasli, pri čemu je S&P 500 dostigao novi rekord, no trgovalo se nesigurno dok ulagači čekaju vijesti koje bi mogle da usmjere tržište.

Dow Jones ojačao je neznatno na 44.556 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,24 odsto na 6.129 poena, a Nasdaq indeks blago na 20.041 bod.

Tokom cijelog dana trgovalo se nesigurno, a indeksi su balansirali na rubu pozitivnog i negativnog područja, jer ulagači ne žele da rizikuju zbog geopolitičkih neizvjesnosti u vezi sa mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine i krize u Gazi, prenosi Hina.

Danas se očekuju objava zapisnika s posljednje sjednice čelnika američke centralne banke, kada su zbog povišene inflacije ostavili kamatne stope nepromijenjene.

Nekoliko čelnika Federalnih rezervi (Fed) ovih je dana ponovilo da bi zbog stabilnog rasta ekonomije i povišene inflacije kamate mogle ostati na sadašnjim vrijednostima još neko vrijeme.

Osim toga, Fed ne želi da žuri sa smanjenjem kamata, jer se očekuje rast inflacije ako američki predsjednik, Donald Trump, nastavi s povećanjem carina, što se čini vrlo izglednim.

Podršku tržištu pružaju, pak, dobri poslovni rezultati kompanija. Do sada je više od 380 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo izvještaje o poslovanju u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu, pri čemu ih je 74 odsto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Tako sada analitičari procjenjuju da je dobit kompanija u proteklom tromjesečju porasla više od 15 odsto na godišnjem nivou, dok su početkom godine očekivali rast od oko deset odsto.

„Nakon produženog vikenda zbog praznika u ponedjeljak, nema puno vijesti koje bi mogle da utiču na tržište. Stoga su ulagači odlučili da predahnu uoči objave zapisnika Fed-a i kvartalnih rezultata trgovačkih lanaca krajem sedmice”, rekao je strateg u firmi Carson Group, Ryan Detrick.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je blago na 8.766 bodova, no frankfurtski DAX ojačao je 0,2 odsto na 22.844 poena, a pariski CAC 0,21 odsto na 8.206 bodova.

