Novi portal Registra stvarnih vlasnika u funkciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi i unaprijeđeni portal Registra stvarnih vlasnika, koji omogućava elektronsku registraciju i pristup podacima putem adrese https://irms.tax.gov.me, od danas je u funkciji, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

„Tehnički uslovi za registraciju i pristup ostaju nepromijenjeni, a sve potrebne informacije dostupne su na naslovnoj strani portala“, navodi se u saopštenju.

Iz PU su kazali da je načinjen veliki iskorak ka digitalizaciji i transparentnosti, jer je portal prvi elektronski servis razvijen u okviru Integrisanog sistema za upravljanje prihodima (IRMS) Poreske uprave, koji se razvija kroz projekat Reforma poreske administracije (RARP) u saradnji sa Svjetskom bankom (SB).

„IRMS je ključno programsko rješenje za digitalizaciju i modernizaciju poreske administracije, predstavlja temelj za efikasnije upravljanje prihodima, unaprijeđenu uslugu za poreske obveznike i snažniju institucionalnu podršku cijelom poreskom sistemu“, dodaje se u saopštenju.

Novi portal je prvi korak u ostvarivanju tih ciljeva, kroz savremen, siguran i funkcionalan elektronski servis sa unaprijeđenim korisničkim iskustvom.

Iz PU su pozivali sve korisnike da se upoznaju sa funkcionalnostima portala i izvrše registraciju u skladu sa važećim propisima.

PU će, kako su najavili njeni predstavnici, od početka naredne godine u potpunosti preći na novi Integrisani sistem za upravljanje prihodima koji će zamijeniti sve dosadašnje, zastarjele informacione sisteme i maksimalno olakšati ispunjavanje obaveza i podignuti nivo dobrovoljne poreske usklađenosti.

