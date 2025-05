Novac od koncesije za aerodrome isključivo za velike projekte u Zeti i Tivtu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i opštine Zeta i Tivat sporazumom bi definisale da sredstva koja bi bila opredijeljena opštinama, ukoliko se dogovori koncesija aerodroma, budu korišćena samo za realizaciju kapitalnih projekata na njihovim teritorijama.

„Ovaj pristup osigurava da novac bude namijenjen razvoju lokalnih zajednica, pravilno raspoređen i korišćen za poboljšanje infrastrukturnih i drugih ključnih sektora u ovim opštinama“, zaključeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i predsjednika opština Tivat i Zeta, Željka Komnenovića i Mihaila Asanovića.

Zajednički cilj je, kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Vlade, da se građanima omogući ugodniji i kvalitetniji život, ali i otvore dodatna radna mjesta.

„Prvo moramo da vidimo hoće li uopšte doći do dodjele koncesija. Ono što je sigurno da smo na istom smo fonu sa opštinama, jer nam je cilj da intenziviramo realizaciju kapitalnih projekata. U tom kontekstu spremni smo da potpišemo sporazume i jasno definišemo projekte, koji će u najkraćem roku dati najveće benefite građanima. Naša namjera je da u potpunosti odgovorimo na zahtjeve lokalnih zajednica i pružimo im potrebnu podršku za njihov dalji razvoj“, naglasio je Spajić.

Komnenović i Asanović su podržali ovaj pristup, ističući da su sredstva od koncesija prilika za pokretanje niza strateških projekata u njihovim opštinama.

„Najvažnije za nas je ulaganje u infrastrukturu, da projekti na toj liniji budu dinamično realizovani i počnu u što kraćem roku. Drago nam je što su u Vladi prepoznali značaj da uz dogovor sa lokalnom samoupravom dođu do konačne odluke o ovom pitanju, jer je to put ka zadovoljenju potreba naših građana“, rekao je Komnenović.

Asanović je istakao da je za Opštinu Zeta od presudnog značaja efikasno upravljanje sredstvima, uz fokus na projekte koji će donijeti direktne koristi za njene građane.

„Nama je svaka opcija koja donosi benefit građanima Zete prihvatljiva. Kao opština, koja se tek administrativno i infrastrukturno razvija, spremamo brojne projekte u koje želimo i možemo da investiramo potencijalni novac“, poručio je Asanović.

Tokom sastanaka je razgovarano o različitim aktuelnim pitanjima, kao i o mogućnostima za dalji razvoj i unapređenje saradnje između centralne vlasti i lokalnih samouprava, na dobrobit svih građana.

