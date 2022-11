Nova One Net ponuda donosi više od jednog terabajta interneta svakog mjeseca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi One Net paketi za sadašnje i buduće postpejd korisnike donose brojne benefite u promotivnom periodu koji traje od 1. novembra do kraja godine, saopšteno je iz kompanije One.

“To znači da ukoliko potpišete ugovor u ovom periodu, dobijate popust na mjesečnu pretplatu od četiri EUR, a na paket koji odaberete dobijate čak četiri puta više dodatnih gigabajta. Za ponudu se odlučujete do kraja godine, a benefite ostvarujete tokom cjelokupnog trajanja ugovora, tokom 12, odnosno 24 mjeseca”, navodi se u saopštenju.

Ukoliko odaberete novi One Net L paket od 125 gigabajta (GB), sa promocijom dobijate dodatnih 500 GB i to po cijeni od 11,99 EUR.

“Ako želite više, sa odabirom One Net XL paketa umjesto osnovnih 250 GB, dobijate čak 1250 GB mjesečno po promo cijeni od 19,99 EUR, uz ugovornu obavezu od 24 mjeseca”, navodi se u saopštenju.

Zbog izuzetno velike količine gigabajta, One Net XL zapravo je idealan kućni internet koji će ispuniti očekivanja svih ukućana.

“Uz njega, za samo 1,5 EUR mjesečno možete kupiti ruter Huawei B311 koji može da poveže i do 32 različita pametna uređaja, tako da čitava porodica može bezbrižno da surfuje”, rekli su iz One-a.

Dok je One Net XL idealan u kombinaciji sa ruterom, paket One Net L savršeno ide uz tablet. Naša preporuka za ovaj idealan spoj su Samsung Galaxy Tab A7 Lite ili Lenovo Tab M8.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, rekao je da u toj kompaniji uvijek posvećeno traže najbolja i napristupačnija rješenja za njihove korisnike.

“Sa novim One Net paketima napravili smo rješenje za najfleksibilnije korišćenje inetreta bilo u kući ili u pokretu, a promocija donosi više interneta za manje novca. Ova ponuda je zapravo i nastala sinergijom zahtjeva korisnika, sa jedne i nas kao mobilnog operatora sa druge strane. Zaista vjerujem da smo napravili ponudu koja će obradovati naše stare, ali i privući nove korisnike,” kazao je Đurović.

