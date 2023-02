Nova eTrust usluga Telekoma za pouzdano slanje elektronskih dokumenata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom, prvi telekomunikacioni operator u zemlji registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja, korisnicima od sada nudi eTrustDostavu – pouzdano slanje elektronskih dokumenata sa dokazom da ih je primalac primio.

Iz Telekoma su kazali da je, nakon elektronskog potpisa, pečata, vremenskog pečata, verifikacije i idenditeta, eTrustDostava nova usluga u njihovom eTrust portfoliju.

“Nova usluga namijenjena fizičkim i pravnim licima, a kontinuirani razvoj i unapređivanje portfolija eTrust usluga Telekoma posebno važan u trenutku kada sve više kompanija i institucija prelazi na elektronsko poslovanje. Jedan od primjera da elektronske usluge povjerenja uzimaju sve više maha jeste obavezno korišćenje elektronskog potpisa u procesima javnih nabavki i na tenderima državnih institucija”, navodi se u saopštenju.

Kvalifikovana elektronska preporučena dostava pravno je valjan dokaz slanja i prijema elektronskog dokumenta, a dokumenti su zaštićeni od rizika gubitka, krađe, oštećenja ili neovlašćene prepravke.

“Osim toga, vrijeme slanja, prijema i preuzimanja ovjerava se vremenskim pečatom, a primalac i pošiljalac identifikuju se svojim eTrust nalogom, i samo oni mogu pristupiti pošiljci”, rekli su iz Telekoma.

eTrust platforma Crnogorskog Telekoma je prvo i jedino potpuno digitalno rješenje za elektronski potpis, pečat, vremenski pečat, verifikaciju i dostavu elektronskih dokumenata u Crnoj Gori, a lansirana je sa ciljem da crnogorsku privredu i društvo vodi u pravcu digitalizacije.

“Registracija i korišćenje eTrust usluga Telekoma su jednostavni – svi koji žele da isprobaju ove usluge mogu podnijeti zahtjev za registraciju online – preko sajta https://eid.telekom.me/’/register – i besplatno isprobati uslugu”, kazali su iz Telekoma.

Kako bi svojim korisnicima olakšali potpisivanje novih ugovora, u Telekomu su im omogućili da online potpišu ugovore o promjeni postpejd ugovora, kao i da pređu sa pripejd na postpejd ugovor.

eTrust usluge povjerenja Telekoma korisnicima, bilo da je riječ o pojedincima ili privatnim i javnim kompanijama, nude siguran, lak i moderan način funkcionisanja, i predstavljaju šansu za privredu i javnu upravu da modernizuju način poslovanja, da uštede resurse i da unaprijede međusobnu i komunikaciju sa svim fizičkim i pravnim licima.

“Ono što je svojeručni potpis u papirnom svijetu, eTrust potpis nam omogućava u digitalnom. Elektronski dokumenti koji se potpišu sa elektronskim potpisom imaju istu zakonsku vrijednost. Dodatna uloga elektronskog vremenskog pečata je da produžava validnost digitalno potpisanih dokumenata”, navodi se u saopštenju.

Uz sve to, eTrustDostava korisnicima Telekoma omogućiće još jednostavniju, sigurniju i bržu razmjenu dokumenata i olakšati svakodnevne administrativne obaveze.

Više informacija o eTrust uslugama Telekoma, načinima aktivacije i korišćenja, moguće je pronaći na sajtu kompanije, na stranicama namijenjenim građanima odnosno preduzećima.

