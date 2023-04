NLB banka predstavila Frendi – debitnu karticu za mlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – NLB banka je lansirala svoju prvu Mastercard platnu karticu za mlade u saradnji sa Evropskom omladinskom karticom (EYCA), pod nazivom NLB & EYCA Frendi koja je danas predstavljena.

Riječ je o kartici bez troškova održavanja koja će se izrađivati od recikliranih materijala i izdavaće se u okviru Prvog i Studentskog paketa za sve mlade od 13 do 29 godina.

Na konferenciji u CKZ Ribnica je saopšteno da je Frendi kartica zajednički projekat NLB-a, kompanije Mastercard i EYCA-e, koja sublimira sve benefite koji važe za kartice NLB banke kao što su beskontaktno plaćanje, popusti na više od 400 prodajnih mjesta, kao i besplatno podizanje gotovine na NLB bankomatima širom Crne Gore i regiona.

„Takođe, korisnici Frendi kartice na raspolaganju imaju besplatne pakete za mlade Prvi i Studentski paket koji im nude povoljnosti poput elektronskog i mobilnog bankarstva, osiguranje od zloupotrebe kartice, osiguranje korisnika paketa“, navodi se u saopštenju.

Kartica je, kako se dodaje, međunarodno prihvaćena i mladi će moći da je koriste bilo gdje u svijetu gdje vide oznaku Mastercard, kao i da plaćaju online na sajtovima na kojima je istaknuta oznaka sigurnosti Mastercard Identity Check.

Predsjednik upravnog odbora, Martin Leberle, kazao je da se njihov fokus na mlade ogleda upravo kroz njihovu brigu o njihovim potrebama i finansijama.

„Mi smo tu da im pomognemo da uđu u svijet finansija, kako bi na najbolji način kasnije planirali i upravljali svojim novcem u raznim životnim fazama, učili da štede i bili spremni za sve što dolazi. Novom debitnom karticom Frendi mladima približavamo svijet finansija na način koji je njima jednostavan i prihvatljiv i istovremeno ih uvodimo u svijet novih prilika“, rekao je Leberle.

Direktor Sektora razvoja proizvoda i digitalnih kanala u NLB-u, Mile Grbin, kazao je da su saradnju sa EYCA počeli prije više godina jer su željeli da podrže njihovu predanost i posvećen rad na promociji savremenih evropskih vrijednosti koje su svojim radom promovisali, primjenjujući najbolje prakse na tržište.

„EYCA kartica i njeni benefiti su poznati mladima, a uvezivanjem sa našim mogućnostima i platnim brendom MasterCard, kartica dobija međunarodnu primjenu i mogućnost korišćenja na internetu, čime mladim ljudima otvaramo vrata brojnih mogućnosti. Naša nova Frendi EYCA kartica ima još jednu važnu ekološku karakteristiku, a to je da je napravljena od recikliranog materijala jer smo posvećeni održivom razvoju i primjeni principa održivosti u svom poslovanju, pa je ovo samo još jedan doprinos ka ostvarenju tog cilja“, kazao je Grbin.

Direktorica za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine iz kompanije Mastercard, Jelena Ristić, saopštila je da je generacija Z poznata po svojoj otvorenosti ka usvajanju novih tehnologija, kao i očekivanjima da korisničko iskustvo bude sigurno i intuitivno.

„EYCA Mastercard kartica NLB banke će im omogućiti da se bliže upoznaju sa mogućnostima koje savremene tehnologije pružaju, od sigurnih i jednostavnih online plaćanja i korišćenja mobilnih novčanika, do vještina upravljanja finansijama, bilo ličnim ili budućim, poslovnim. Drago mi je što sa uvaženim partnerima, NLB bankom i organizacijom EYCA, možemo da ponudimo to rješenje mladima u Crnoj Gori i hvala im na zajedničkom proaktivnom i edukativnom pristupu finansijskoj edukaciji mladih generacija“, dodala je Ristić.

Izvršni direktor NVO Centar za omladinsku edukaciju, Jugoslav Radović, kazao je da će se, vodeći računa o potrebama i interesima mladih, odlučili da iskustvo njihovih korisnika i projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori podignu na još viši nivo.

„Saradnja sa NLB bankom i Mastercard-om predstavlja veliko zadovoljstvo i mi smo sigurni da ćemo u narednom periodu obezbijediti veliki broj novih povoljnosti i prilika za sve naše korisnike. Ponosni smo na više od 40 hiljada distribuiranih EYCA kartica do sada i vjerujemo da zajedničkim snagama možemo kreirati kvalitetniji ambijent i uslove života za mlade ljude“, poručio je Radović.

Tokom dana realizovaće se brojne aktivnosti u CKZ Ribnica kako bi se mladi upoznali sa svim benefitima Frendi kartice.

Predstavljanje kartice se nastavlja i nakon konferencije za medije u večernjim časovima, predavanjem Vladimira Vulića na temu Vrli novi svijet-kako surfovati na digitalnom talasu na kojem će se govoriti o tome šta su nam donijele digitalne tehnologije i kako možemo da ih koristimo za stvaranje bolje budućnosti.

Predavanje će završiti interaktivnim panelom na kojem učestvuju ekološki aktivista Aleksandar Dragićević, preduzetnica Jelena Čejović i kreator aplikacije BeBeep, Ivo Rašović.

Nakon predavanja i panela, mladi mogu uživati u muzičkom programu regionalno proslavljenog benda Buč Kesidi.

