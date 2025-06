Nivo cijena potrošnih dobara i usluga na 63 odsto prosjeka EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori u prošloj godini je iznosio 63 odsto prosjeka Evropske unije (EU), pokazuju podaci Eurostata.

Iz Monstata je saopšteno da su nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno varirali među zemljama članicama EU u prošloj godini.

Danska bilježi najveći nivo cijena, 143 odsto prosjeka EU. Slijedi Irska sa 138 odsto, Luksemburg 133 odsto, Finska 124 odsto i Belgija 117 odsto, dok su najniži nivoi cijena zabilježeni u Mađarskoj 74 odsto, Poljskoj 72 odsto, Rumuniji 64 odsto i Bugarskoj 60 odsto prosjeka EU.

“Od zemalja iz regiona, Hrvatska bilježi najveći nivo cijena potrošnih dobara i usluga koji iznosi 76 odsto prosjeka EU, dok Albanija i Srbija bilježe nivo cijena od 70 odsto, odnosno 67 odsto. Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Bosni i Hercegovini iznosi 63 odsto evropskog prosjeka, a u Sjevernoj Makedoniji 55 odsto”, navodi se u saopštenju.

Pariteti kupovne moći u svom najjednostavnijem obliku predstavljaju cjenovne odnose, kojima se pokazuje odnos cijena izraženih u nacionalnim valutama istih dobara i usluga u različitim zemljama.

Paritet kupovne moći je sredstvo za prevođenje nacionalnih valuta u zajedničku valutu koja izjednačava kupovnu moć različitih nacionalnih valuta.

Indeksi nivo cijena obezbjeđuju poređenje nivoa cijena između zemalja u odnosu na prosjek EU.

Ako je indeks nivoa cijena veći od 100, zemlja se smatra relativno skupljom u poređenju sa prosjekom EU, a ukoliko je indeks nivoa cijena manji od 100, zemlja se smatra relativno jeftinijom u poređenju sa prosjekom EU.

