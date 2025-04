Nimanbegu vjeruje da sporazumi sa UAE neće biti na dnevnom redu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, saopštio je nakon sastanka sa predsjednikom parlamenta, Andrijom Mandićem, da se nada da sporazumi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) neće ući na dnevni red Skupštine.

Nimanbegu je kazao da su uputili zahtjev da se u raspravu današnje sjednice ne uvrsti sporazum sa UAE i dobili obećanje da će tako biti, prenosi portal RTCG.

“Naši razlozi su jasni i zasnivaju se na zakonu. Ovaj je sporazum tajan i proizvešće posljedice za sve, ali on se odnosi na Veliku plažu i mi se zahvaljujemo zbog protesta svima koji su došli. Bićemo aktivni na odborima, ali Crna Gora ne smije da dozvoli sebi destabilizaciju. Odgovornost je predsjednika Skupštine da ovo ne ide u tom pravcu”, kazao je Nimanbegu.

On je dodao da svi poslanici moraju biti svjesni da glasanjem nečega što je nepredvidivo, štete interesima države i lokalnoj zajednici.

“Predsjednik parlamenta će ovo prenijeti na kolegijum”, naveo je Nimanbegu.

On je rekao da se nada da sporazumi neće ući u dnveni red.

“Pisali smo svim klubovima da saslušaju naš glas i tražili da ne ide u raspravu danas. Klubovi će odrediti kada će se o tome raspravljati, ali ne želimo da to bude danas”, kazao je Nimanbegu.

On je saopštio da čekaju mišljenje Evropske komisije (EK), te da treba da bude organizovana i javna rasprava na kojoj će se čuti i glas struke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS