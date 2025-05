Nimanbegu: Mogućnost za investicije tek nakon održive strategije o razvoju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mogućnost za investicione projekte na Velikoj plaži postojaće tek nakon procesa osmišljavanja održive i vizionarske strategije cijelog prostora, koji je u toku, kazao je predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu.

On je u otvorenom biznismenu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamedu Alabaru, rekao da će sve drugo, osim tog okvira i mimo volje građana Ulcinja, naići na odlučan institucionalni i društveni odgovor.

Nimanbegu je naveo da je Skupština Opštine Ulcinj dva puta u martu usvojila zaključke kojima izražava jasno i duboko neslaganje sa namjerom da se, bez konsultacija sa njima, sklope sporazumi o ustupanju imovine stranim investitorima na gotovo čitav vijek.

“Organizovali smo masovna okupljanja građana, reagovao je civilni sektoru u Ulcinju i cijeloj Crnoj Gori, kao i sam predsjednik države”, kazao je Nimanbegu.

Svi su, kako je naveo, jasno stavili do znanja da takav pristup nije prihvatljiv.

Nimanbegu je istakao da će u narednim danima donijeti odluke koje će učvrstiti stav da se gradnja na Velikoj plaži, u ovom trenutku i na ovakav način, ne može dozvoliti.

“Pokrenuli smo otvoreni javni dijalog o tome kako odgovorno razvijati područje koje je već zaštićeno kao Spomenik prirode”, rekao je Nimanbegu.

Kako je istakao, delta Bojana, čiji je neraskidivi dio Velika plaža, biće kandidovana za UNESCO rezervat biosfere, a postoji i realna osnova da uđe u mrežu Natura 2000 kao zaštićeno područje na nivou Evrope.

“Zato Vas ovim putem informišemo da će mogućnosti za međunarodne konkurse i investicione projekte postojati tek kada završimo ovaj proces osmišljavanja održive i vizionarske strategije razvoja cijelog prostora”, naveo je Nimanbegu u pismu Alabaru.

Kako je dodao, sve drugo, osim tog okvira i mimo volje građana Ulcinja, za njih je neprihvatljivo.

“I naići će na odlučan institucionalni i društveni odgovor”, poručio je Nimanbegu.

On je istakao i da je Ulcinj stoljećima bio raskrsnica civilizacija i imperija i da tragovi tih velikih epoha i danas žive u tom gradu.

“Sve su te imperije nestale, a Ulcinj, čvrst u svojoj tradiciji i načinu živora, i dalje stoji”, naveo je Nimanbegu.

On je rekao da je Ulcinj jedan od najtolerantnijih gradova na Mediteranu, dodajući da je taj grad jedinstvena turistička destinacija, “svijetla alternativa zaboravu, komercijalizaciji i gubitku identiteta”.

“Mi smo ponosni na svoju istoriju, kulturu, običaje, ali možda i naviše na našu prirodu”, naveo je Nimanbegu.

On je Alabaru u pismu kazao i da je njegovo interesovanje za ulaganje, kao i stavovi crnogorske Vlade, imalo pozitivan efekat.

“Učinili su nas još svjesnijima vrijednosti i ljepote našeg prostora”, rekao je Nimanbegu.

Kako je istakao, to ih je podsjetilo da se o tako dragocjenom nasljeđu mora brinuti pažljivo i dugoročno.

“Naša zemlja nije roba. Ona nosi dušu našeg identiteta. I zato ne možemo pristati da se, na početku trećeg milenijuma, u ime brzog razvoja, dragocjeni djelovi naše teritorije predaju na upravljanje na čitav jedan vijek”, poručio je Nimanbegu.

