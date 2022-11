Nikolić: Potrebna ozbiljna, stabilna i kompetentna Vlada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se približava danu kada neće biti moguća redovna isplata plata, penzija i ostalih davanja, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić, dodajući da državi hitno treba ozbiljna, stabilna i kompetentna Vlada kako bi se izborila sa haosom na svim nivoima.

On je to kazao reagujući na izjavu ministra finansija Aleksadra Damjanovića da će predlog budžeta za narednu godinu biti oko 2,8 milijardi EUR, a da će nedostajati 700 miliona.

“Ekonomski balon približava se pucanju. Zaduženje od 700 miliona gotovo u cjelini će ići na potrošnju. Približavamo se danu kad neće biti moguća redovna isplata plata, penzija i ostalih davanja”, napisao je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

Nikolić je rekao da su upozoravali na pogubne posljedice ekonomskog populizma.

“Crnoj Gori hitno treba ozbiljna, stabilna i kompetentna Vlada kako bi se izborila sa haosom na svim nivoima. Izbori sad”, poručio je Nikolić.

