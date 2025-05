Nikolić: Ostavka Radović jedini racionalni potez

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, izgubila je povjerenje onih koji su je na tu poziciju birali i jedini racionalni potez je njena ostavka, ocijenio je portparol Demokratske partije socijalista, Miloš Nikolić.

Skupština nije danas izabrala Gordanu Kalezić i Milana Remikovića za viceguvernere CBCG jer nijedno od kandidata nije dobilo potrebnu podršku poslanika.

“Okolnost da nijesu izabrana dva viceguvernera CBCG koje je predložila Radović predstavlja novi krah parlamentarne većine i potvrdu da borba za fotelje uz odsustvo bilo kakve zajedničke vizije, predstavlja jedini kohezivni faktor koji ih drži na okupu”, naveo je Nikolić na društvenoj mreži X.

On je kazao da je nakon ovakvog razvoja događaja jasno da je Radović izgubila povjerenje onih koji su je na ovu poziciju i birali i da je jedini racionalni potez njena očekivana ostavka.

“Ukoliko to ipak ne bude slučaj biće jasno da se Radović svrstala u red onih koji integritet i dostojanstvo bacaju pod noge zarad fotelje i banalnih funkcionerskih privilegija”, rekao je Nikolić.

