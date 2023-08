Nijesu izabrali predsjednika Odbora direktora EPCG Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora EPCG Željezare Nikšić danas nije izabran predsjednik Odbora jer nijedan kandidat nije imao neophodnu većinu.

Iz Elektroprivrede Crne Gore su rekli da novi i prošireni sastav Odbora direktora Željezare, čiji su članovi izabrani na 73. sjednici Odbora direktora EPCG, čine Lidija Nikolić, Milinko Čvorović, Maksim Vučinić, Ratko Dubljević, Fuad Feratović, Đorđije Garčević i Radovan Đikanović.

“Na konstitutivnoj sjednici, kojom je, kao najstariji član, predsjedavao Milinko Čvorović, trebalo je da se izabere predsjednik Odbora, ali to nije učinjeno, jer nijedan kandidat nije imao neophodnu većinu, budući da su Maksim Vučinić i Ratko Dubljević dobili po tri glasa, a jedan član Odbora je bio uzdržan”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, nastavak konstitutivne sjednice predviđen je za ponedjeljak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS