Neznatno manje korisnika fiksne telefonije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je na kraju oktobra bilo 190,28 hiljada korisnika fiksne telefonije, neznatno manje nego u septembru, pokazuju podaci Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Od tog broja priključaka, Crnogorski Telekom je imao 101,9 hiljada, M:tel 70,78 hiljada, Telemach 15,1 hiljada i One 2,49 hiljada priključaka.

Učešće Crnogorskog Telekoma na tržištu fiksne telefonije iznosi 53,55 odsto, M:tela 37,2 odsto, Telemacha 7,94 odsto, a One-a 1,31 odsto.

U odnosu na isti period prošle godine, broj korisnika fiksne telefonije u oktobru je bio manji 0,17 odsto.

Od ukupnog broja priključaka fiksne telefonije, na građane se odnosi 85,66 odsto, a na kompanije 14,34 odsto.

