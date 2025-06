Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je Tenderska komisija za dodjelu koncesije za aerodrome dala rok luksemburško-američkoj kompaniji od pet radnih dana da dopuni dokumentaciju.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 0,5 odsto na 1.179,42 poena, a MONEX 0,3 odsto na 17.632,83 boda.

Promet je iznosio 201,28 hiljada EUR i bio je 8,4 puta veći od prošlosedmičnog.

Kako nezvanično saznaje Pobjeda, luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP) koja je jedan od ponuđača na tenderu za dodjelu koncesije za crnogorske aerodorme, imaće obavezu da Tenderskoj komsiji dostavi u Excel fajlu finansijsku ponudu koju je dostavila u papirnoj formi.

Tenderska komisija će nastaviti rad po dobijanju tog dokumenta, prenosi Pobjeda.

Na sjednici Tenderske komisije za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome, koja je završena u utorak, otvorene su finansijske ponude. Nakon otvaranja finansijskih ponuda za davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju, kako nezvanično saznaje list, južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation (IIAC) nudi 100 miliona jednokratne finansijske nadoknade, dok luksemburško-američka kompanija Corporacion America Airports (CAAP) nudi 101 milion.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) rasle su 10,8 odsto na 5,93 EUR.

EPCG i Njemačka razvojna banka (KfW) potpisale su ove sedmice ugovor o dodjeli granta za konsultantske usluge i podršku tržišno orijentisanoj zelenoj transformaciji te crnogorske elektroenergetske kompanije, u ukupnom iznosu od 1,5 miliona EUR.

Ugovor su potpisali predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor EPCG, Milutin Đukanović i Ivan Bulatović i šef sektora za energetiku i transport u KfW-u i direktor te banke za jugoistočnu Evropu i Tursku, Pablo Obrador. Ugovor se, kako su objasnili iz EPCG, temelji na Sporazumu o doprinosu potpisanom 28. novembra prošle između Evropske komisije (EK) i KfW.

Dionice Zetatransa su rasle 9,3 odsto na 1,18 EUR, a Solane “Bajo Sekulić” 2,7 odsto na 1,5 EUR.

Bivši radnici ulcinjske Solane tražili su od stečajnog upravnika da počne sa prodajom cijelog ili dijela preduzeća, kako bi se namirili povjerioci, dok su državu pozvali da se uključi u rješavanje problema.

Upravni sud presudio je da je rešenje o upisu države na prostoru Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju nezakonito i vratio je Eurofondu kao većinskom akcionaru.

Prema riječima Saše Mitrovića iz Sindikata Solane, on i bivši radnici, nakon presude Ustavnog suda, mogu samo da konstatuju da se “ping pong” nastavlja.

“Naime, četiri godine su prošle do ove odluke suda, pa se sada pitamo koliko će još vremena da prođe dok državi (ukoliko i krene) treba vremena da riješi ovaj slučaj. Napominjemo, da stečaj traje 20 godina, da se radnicima duguje nešto malo ispod milion EUR, da se dobavljačima duguje oko 1,5 miliona i samoj državi oko dva miliona EUR na ime poreza i doprinosa, a da je samo radnicima isplaćeno za devet godina oko 450 hiljada EUR”, rekao je Mitrović za portal RTCG.

Predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, pozvao je Vladu i parlamentarnu većinu da zajedničkom inicijativom odbrane Solanu „Bajo Sekulić“ i vrate je u državno vlasništvo.

Slabile su ove sedmice dionice Luke Bar 5,9 odsto na 30,1 cent, Jugopetrola 3,6 odsto na 14,4 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 2,3 odsto na 1,25 EUR i Crnogorskog Telekoma 2,2 odsto na 2,25 EUR.

Akcije Hipotekarne banke i Port of Adria nijesu mijenjale vrijednost i zadržale su se na prošlosedmičnih 9,55 EUR odnosno 26 centi.

Sedmicu je obilježila i informacija da su ministarka saobraćaja, Maja Vukićević i izvršni direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, potpisali, u ime Vlade, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koji predstavlja dodatnu podršku za realizaciju projekta izgradnje dionice Mateševo–Andrijevica na auto-putu.

„Grant u iznosu od 300 hiljada EUR namijenjen je pokrivanju troškova angažovanja konsultanta koji će pružati podršku Jedinici za implementaciju projekta, uspostavljenoj unutar Monteputa, do završetka samog projekta“, navodi se u saopštenju.

Monteput je, na osnovu javnog poziva raspisanog u skladu sa pravilima i procedurama EBRD-a, kao najbolje ocijenjenu izabrao ponudu konzorcijuma PPG Društvo za projektovanje i građenje Roughton International Ltd. – Roughton ECA.

