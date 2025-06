Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore u prvom kvartalu ove godine porastao 2,5 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 0,3 odsto na 1.173,78 poena, a MONEX 0,2 odsto na 17.583,24 boda.

Promet je iznosio oko 24 hiljade EUR i bio je sedam puta manji od prošlosedmičnog.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima Monstata, u prvom tromjesečju iznosio 1,43 milijarde EUR, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 1,36 milijardi EUR.

Monstat je objavio rezultate preliminarnog obračuna kvartalnog BDP-a Crne Gore za prvi tromjesečni period, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom proizvodne i potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Ojačaja je dionica kompanije UTIP Crna Gora 17 odsto na 35 centi i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 6,7 odsto na 1,28 EUR.

Gubila je Luka Bar tri odsto na 32 centa, Crnogorski Telekom 1,7 odsto na 2,3 EUR i Jugopetrol i Elektroprivreda (EPCG) neznatno na 14,94 EUR i 5,35 EUR.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Hipotekarna banka 9,55 EUR, Poslovno-logistički centar Morača pet, Institut za crnu metalurgiju jedan EUR i Port of Adria 26 centi.

Sedmicu je obilježila vijest da je Skupština ponovo usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Skupština je prethodno 23. aprila usvojila po hitnom postupku zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa UAE.

Izglasavanje je bilo neophodno kako bi sporazumi, koje je premijer Milojko Spajić 28. marta potpisao sa zvaničnicima Emirata, stupili na snagu.

Crnogorski predsjednik, Jakov Milatović, potpisao je krajem aprila Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji, dok je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio onaj o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

Pored toga, EPCG je pokrenula kampanju u cilju promocije energetske efikasnosti u crnogorskim domaćinstvima i objektima ostale potrošnje pod sloganom: Pametno troši – više uštedi!

“Namjera nam je da potrošačima električne energije u našoj zemlji skrenemo pažnju na značaj štednje, kao i da ukažemo na načine kako da racionalnije koriste energiju, a bez negativnog uticaja na njihov životni komfor”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da uz pametniju potrošnju i moderna rješenja moguće je obezbijediti da naš dom ostane toplo mjesto za porodicu, a da, pri tom, trošimo osjetno manje energije tako da nam računi za električnu energiju ne predstavljaju ozbiljan teret za kućni budžet.

Kupcima se savjetuje da se pridržavaju preporuka i savjeta za racionalno korišćenje električnih uređaja u svom domaćinstvu, koji su dostupni na sajtu www.epcg.com.

Vlada je ove sedmice utvrdila Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu, u kojem se navodi da je ukupan državni dug, bez depozita, iznosio 4,51 milijardu EUR ili 60,53 odsto BDP-a.

Iz Vlade je, nakon sjednice, saopšteno da je u diskusiji na ovu temu naglašeno da je tokom prošle godine zabilježen kontinuirani rast budžetskih prihoda, u najvećoj mjeri kao odraz rasta ekonomske aktivnosti u zemlji, kao i rasta životnog standarda stanovništva, usljed rasta raspoloživog dohotka.

