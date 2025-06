Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Crna Gora u Briselu zatvorila Poglavlje 5 – Javne nabavke.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, i indeks MONEX, oslabili su po 0,3 odsto na 1.176,36 poena, odnodno 17.643,8 bodova.

Promet je iznosio 116,47 hiljada EUR, i bio je 644 puta manji od prošlosedmičnog.

Poglavlje 5 predstavlja prvo pregovaračko poglavlje iz nadležnosti Ministarstva finansija koje će Crna Gora zatvoriti za 13 godina, odnosno od početka pregovaračkog procesa.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da poglavlje 5, koje je dobilo zeleno svijetlo svih 27 članica EU, ima poseban značaj jer se tiče svakog građanina, a efikasne javne nabavke znače bolje škole, bolnice, infrastrukturu i usluge.

Resorni ministar, Novica Vuković, poručio je da je zatvaranje poglavlja velika profesionalna satisfakcija, ali i čast jer se, upravo u toku njegovog ministarskog mandata, zatvara prvo poglavlje u nadležnosti Ministarstva finansija, ali i prvo iz oblasti vladavine prava.

Premijer Milojko Spajić ocijenio je da je zatvaranje poglavlja 5 značajan korak ka konačnom cilju i završetku pregovora o pristupanju EU.

On je dodao da to poglavlje ima posebnu težinu jer odražava kvalitet upravljanja kroz transparentnost, odgovornost i efikasno sprečavanje korupcije.

Ove sedmice oslabila je dionica Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera, 20 odsto na 6,36 EUR, Port od Adria osam odsto na 24 centa i Luka Bar tri odsto na 32 centa.

Ojačali su Napreda Kotor 19 odsto na pet centi, Crnogorski Telekom 1,3 odsto na 2,3 EUR i Budvanska rivijera 0,6 odsto na 7,3 EUR.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Institut „Simo Milošević“ 58 EUR, TPC Ražnatović 12,78, Sveti Stefan hoteli 5,5 i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 1,2 EUR.

Akcionarima te energetske kompanije biće isplaćena dividenda u bruto iznosu od pet miliona EUR, odlučeno je ove sedmice na Skupštini dioničara.

Akcionari su odlučivali o raspodjeli prošlogodišnje neto dobiti CGES-a, u iznosu od 24,83 miliona EUR.

“Akcionarima će biti isplaćen bruto iznos dividende od pet miliona EUR, dok se preostalih 19,83 miliona zadržava u neraspoređenu dobit iz prethodnih godina, koja će se iskoristiti za finansiranje izuzetno ambicioznog investicionog ciklusa, kao i za pokrivanje negativnih korekcija koje će, u skladu sa zakonom, definisati regulator”, navodi se u saopštenju CGES-a.

Isplata dividende, kako su poručili, potvrđuje stabilnost poslovanja i posvećenost kompanije stvaranju vrijednosti za svoje akcionare.

I Skupština akcionara Zetatransa donijela je odluku da prošlogodišnja dobit i akumulirana iz prethodnih godina ostaju neraspoređene, zbog izgradnje skladišta u Podgorici.

“Skupština akcionara je donijela odluku da dobit za prošlu poslovnu godinu u iznosu od 1,29 miliona EUR i akumulirana iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2,2 miliona EUR, ostaju neraspoređene, zbog izgradnje skladišta u Podgorici”, navodi se u saopštenju kompanije.

Skupština akcionara je usvojila izvještaj o poslovanju za prošlu godinu i finansijske sa izvještajem nezavisnog revizora Certitudo.

Vlada je ove sedmice usvojila Informaciju o zahtjevima Elektroprivrede (EPCG) za davanje saglasnosti izvršne vlasti na dugoročno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“U pitanju je dugoročno zaduženje u iznosu od 25,63 miliona EUR kod EBRD-a, za realizaciju druge faze projekta vjetroelektrane Gvozd 2 instalisane snage 21 megavat (MW)”, navodi se u saopštenju Vlade.

Ministar pomorstva, Filip Radulović, najavio je smjenu Odbora direktora Crnogorske plovidbe, zbog niza nepravilnosti u dužem vremenskom periodu, kao i krivične prijave zbog kvarova na brodu Kotor koji je zarobljen u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Radulović je na konferenciji za novinare kazao da je brod Kotor Crnogorske plovidbe, zarobljen u luci Savana već sedmicu zbog niza nepravilnosti.

On je naveo da analizu o stanju brodova Crnogorske plovidbe nijesu imali dok nijesu ušli u aranžman Barske i Crnogorske plovidbe u maju. Tim ugovorom je dogovoreno da barska kompanija kotorskoj avansno isplati milion EUR, kako bi se riješio njihov problem tekuće likvidnosti.

Radulović je rekao i da je jako čudno što se pojavljuju kvarovi na dijelovima broda, što se ne bi smjelo desiti s obzirom na to da je brod bio na redovnom petogodišnjem remontu 2022, koji je koštao 1,4 miliona EUR.

On je najavio da će podnijeti kivične prijave protiv NN lica.

