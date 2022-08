Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je na kraju jula bilo 45,12 hiljada nezaposlenih, 2,3 odsto manje nego u junu, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

Stopa nezaposlenosti je, prema mjesečnom izvještaju ZZZ, pala sa 19,9 odsto na 19,45 odsto.

Najveća stopa, 32,7 odsto, zabilježena je u julu 2000, dok je najniža bila u avgustu 2009. godine, 10,1 odsto.

Zavod je od početka godine do kraja jula evidentirao 10,97 hiljada novozaposlenih.

Od početka godine do kraja prošlog mjeseca oglašeno je 17,82 hiljade slobodnih radnih mjesta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS