Neto dobit Pošte 2,55 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neto dobit Pošte Crne Gore u prošloj godini je iznosila 2,55 miliona EUR.

Odbor direktora te kompanije usvojio je danas na sjednici finansijske iskaze za prošlu godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora.

„Iz usvojenih finansijskih iskaza proizilazi da neto dobit za prošlu godinu iznosi 2,55 miliona EUR, što je 2,43 miliona više u odnosu na 2023“, navodi se u saopštenju kompanije.

Odbor direktora je, kako se dodaje, izrazio zadovoljstvo zbog izvanrednog finansijskog rezultata, naglašavajući da rezultat očigledno pokazuje da je u prethodnoj godini na čelu sa organima upravljanja uložen izuzetan napor da se posluje uspješno.

„Odbor direktora je dao punu podršku izvršnom direktoru Josipu Đuraškoviću, da nastavi sa aktivnostima koje su započete u skladu sa strateškim odlukama koje nesporno daju izuzetne rezultate“, dodaje se u saopštenju.

Đurašković se zahvalio Odboru direktora na datoj podršci, koja je bila nesumnjiva i od Odbora u prethodnom sazivu, kao i na tome što je prepoznao da su ostvareni rezultati plod zajedničkog truda većine zaposlenih u Pošti.

On je istakao da to pokazuje da Odbor direktora i izvršni direktor, kao i većina zaposlenih, dijele zajedničku viziju razvoja i napretka.

Đurašković je izrazio zahvalnost zaposlenima koji su svojim trudom, zalaganjem i predanim radom uspjeli da ostvare rezultat vrijedan svakog poštovanja.

„To smo umjeli da prepoznamo kroz povećanje zarada, dodatnim povećanjem zarada kroz primjenu programa Evropa sad 2 i usmjerenje uštede za poslodavca prema zaposlenim, dodjelom novčanih poklona za novogodišnje praznike i na svaki drugi način koji poboljšava položaj zaposlenih“, rekao je Đurašković.

On je naglasio da se svakako ne zaobilaze ni izazovi koji su vidljivi iz izvještaja nezavisnog revizora, a koju su naslijeđeni i pojavljuju se u revizorskih izvještajima za prethodne četiri godine, a datiraju odavno i nijesu na zakonit način riješeni još prilikom restrukturiranja kompanije 2011. godine.

Đurašković je objasnio da se tu prvenstveno misli na pitanje nepokretne imovine koja čini osnovni kapital kompanije i koja nije na adekvatan način uknjižena u katastru nepokretnosti.

On je naglasio da su u pogledu ispravki upisa u katastru nepokretnosti preduzete sve pravne radnje koje je kompanija imala na raspolaganju, a posljednju je iscrpila pokretanjem spora za utvrđivanje prava svojine pred nadležnim sudom.

Prema tome, kako se navodi, očigledno je ovdje riječ o naslijeđenim problemima, za koje ovo rukovodstvo ne nosi nikakvu odgovornost.

Đurašković je izrazio uvjerenje da će ova godina biti investiciona i razvojna, što pokazuje i plan javnih nabavki, kao i očekivanje da će na taj način biti stvoreni uslovi za dalji razvoj Pošte, posebno na polju komercijanih usluga.

On je zaključio da je Pošta, na čelu sa ovim menadžmentom, nepovratno opredijeljena za put razvoja, što dokazuju postignuti rezultati, za koje će se potruditi da budu još bolji, kako bi kompanija išla u korak sa savremenim poštanskim upravama Evropske unije (EU).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS