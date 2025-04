Neto dobit CGES-a u prošloj godini 24,8 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) ostvario je u prošloj godini neto dobit od 24,8 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Aleksandar Mijušković, i dodao da će nastaviti sa investicijama i razvojem kako bi zadovoljili rastuće potrebe korisnika.

„Sve što je do sada postignuto nije samo potvrda naše posvećenosti, već stvara nove mogućnosti za dalji razvoj i inovacije. U prošloj godini ostvarili smo izvanredan rezultat i neto dobit od 24,8 miliona EUR“, rekao je Mijušković je u intervjuu agenciji Mina-business.

On je podsjetio da kompanija od svog osnivanja bilježi odlične poslovne rezultate, a od 2021. godine, čak istorijske.

„Podsjetiću da smo u toj godini ostvarili dobit od 16,9 miliona EUR, u 2022. godini 20,3 miliona EUR, dok smo u 2023. godini imali rekordan profit od čak 35,7 miliona EUR, što je ukupno gotovo 100 miliona EUR dobiti od kako sam prvi put imenovan za predsjednika Odbora direktora naše kompanije“, precizirao je Mijušković.

On je dodao da se potvrđuje snaga vizije i strategije kompanije, kao i predanost tima i svih zaposlenih.

„Ovdje je važno da napomenem da je djelatnost naše kompanije regulisana od Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN), pa je i ostvarena dobit, u skladu sa regulatornim mehanizmom, podložna korekcijama“, naveo je Mijušković.

Prema njegovim riječima, presudni faktori ovog uspjeha su, prije svega, realizacija značajnih infrastrukturnih projekata, ulaganje u nove tehnologije, kao i značajno unapređenje procesa rada.

„Stavljanje akcenta na realizaciju važnih, možemo slobodno reći vizionarskih, projekata je uticala na značajan rast naših prihoda od tranzita električne energije, dok smo primjenom novih tehnologija i unapređenjem procesa rada, u svim oblastima našeg posla, dobili mnogo efikasniji i pouzdaniji sistem sa istorijski najnižom stopom gubitaka, uprkos mnogo većem tranzitu i protoku energije kroz naš sistem“, objasnio je Mijušković.

Na pitanje na koji je način i koliko CGES uticao na tarife za prenos električne energije za korisnike sistema u ovoj godini, Mijušković je odgovorio da ostvareni poslovni rezultati kompanije donose višestruke koristi, ne samo akcionarima CGES-a, već i svim korisnicima elektroenergetskog sistema.

„Posljednjih godina CGES je, svojim dobrim poslovnim rezultatima, uticao da se tarifa za prenos električne energije koju plaćaju gradjani i privreda u Crnoj Gori smanji“, saopštio je Mijušković.

Kada je u pitanju konkretno ova godina, ukupna cijena električne energije je trebalo da bude veća 5,73 odsto za sva domaćinstva sa dvotarifnim brojilom.

„Ipak, korekcija tarife za prenos električne energije za ovu godinu, kojom je cijena CGES-ovih usluga smanjena čak 9,5 miliona EUR, uticala da taj procenat povećanja ukupne cijene električne energije za ovu najbrojniju kategoriju potrošača bude smanjen na 3,41 odsto“, objasnio je Mijušković.

On je naglasio da do rasta cijena i tarifa na računima nije došlo velikim dijelom zahvaljujući tome što je korekcija dobiti CGES-a u prethodnim godinama, iskorišćena za smanjenje tarife za prenos za ovu godinu.

„U prilog ovome govori i podatak da je u prošloj godini učešće tarife za prenos električne energije na računima za utrošak električne energije iznosilo oko 6,6 odsto, dok taj procenat, nakon odluke REGAGEN-a o korekcijama CGES-ovog regulatorno dozvoljenog prihoda za ovu godinu, iznosi 4,5 odsto“, kazao je Mijušković.

Govoreći o investicijama CGES-a u prenosni sistem, s obzirom na brojne projekte realizovane u prethodnom periodu, i daljim planovima za razvoj, Mijušković je kazao da CGES, prepoznajući izazove, ulaže u modernizaciju i proširenje svojih kapaciteta kako bi osigurao stabilnost napajanja električnom energijom svih svojih korisnika.

„U prethodnom periodu realizovan je značajan broj investicija čime sam izuzetno zadovoljan. Uloženi napori donijeli su vidljive pomake u kvalitetu i pouzdanosti elektroprenosne mreže“, rekao je Mijušković.

Ipak, kako je kazao, u kompaniji su svjesni da je pred njima još mnogo izazova.

„Nastavićemo sa investicijama i razvojem kako bismo osigurali još bolje perfomanse i zadovoljili rastuće potrebe korisnika kroz petogodišnji investicioni plan, vrijednosti 207 miliona EUR, kojim su predviđeni značajni infrastrukturni projekti. Zahvaljujući tim investicijama stvoriće se mogućnost za rast, infrastrukturni napredak i poboljšanje kvaliteta života građana na cijeloj teritoriji Crne Gore“, naglasio je Mijušković.

On je posebno izdvojio najveće infrastrukturne projekte, najprije, Trans-balkanski koridor, čijom će se realizacijom značajno povećati kapaciteti za tranzit energije sa Balkanskog poluostrva prema Italiji i ispuniti neophodni uslovi za spajanje tržišta električne energije Crne Gore sa sa italijanskim, odnosno jedinstvenim evropskim tržištem električne energije.

Tu su i projekti povećanja kapaciteta postojećih i uspostavljanja novih interkonekcija sa susjedima, kao i značajni projekti jačanja interne mreže, koji su neophodni kako bi se uspješno integrisali svi planirani obnovljivi izvori električne energije u sistem.

Značajan je, kako je istakao Mijušković, i aspekt sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema.

On je saopštio da je „zelena tranzicija“, kako se popularno naziva zamjena konvencionalnih izvora električne energije koji rade na fosilna goriva, ekološkim, obnovljivim izvorima električne energije, donijela velike izazove za elektroenergetski sistem cijele Evrope.

„Kako se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora ne može kontrolisati, u elektroenergetskom sistemu su se počeli javljati veliki, nekontrolisani tokovi električne energije koji ugrožavaju stabilnost i sigurnost rada sistema. Ovi problemi se mogu efikasno rješavati jedino jačanjem interne mreže i interkonekcija sa susjedima, što je CGES predvidio u svojim planovima i na čemu posvećeno radi“, kazao je Mijušković.

Takođe, kako je naglasio, bitan aspekt u rješavanju ovih problema je razvijanje novih mehanizama regionalne saradnje i koordinisanog rada na očuvanju sigurnosti elektroenergetskog sistema na regionalnom i evropskom nivou.

„Mi smo do sada inicirali kod susjednih operatora prenosa primjenu više različitih mehanizama za očuvanje regionalne sigurnosti sistema i sa njima zajedno ulažemo velike napore kako bismo savladali sve izazove u operativnom radu, kojih je sada mnogo“, rekao je Mijušković.

Na pitanje koliko trenutno CGES ima zaposlenih i koliko se taj podatak razlikuje u odnosu na 2009. godinu kada je kompanija postala nezavisna, Mijušković je odgovorio da je broj zaposlenih na dan 31. mart ove godine bio 340, dok su u 2009. godini imali 316 zaposlenih.

„Dakle, za proteklih 16 godina poslovanja, svega 24 zaposlena više“, naveo je Mijušković.

On je naglasio da je u isto vrijeme prenosna mreža značajno proširena.

Broj trafostanica visokog napona je povećan sa 19 na 30, dok je dužina dalekovoda porasla sa 1,27 hiljada kilometara na 1,55 hiljada kilometara, dok je kompleksnost svih poslovnih procesa višestruko usložnjena.

„Naglasio bih da smo kompanija koja posvećuje posebnu pažnju i konstantno ulaže u ljudske resurse, kao i u unapređenje efikasnosti i racionalnosti u poslovanju. Ipak,napraviću poređenje sa regionalnim TSO-vima,koji imaju neuporedivo veći broj zaposlenih u odnosu na nas, što im omogućava efikasnije suočavanje sa sve složenijim izazovima u elektroenergetskom sektoru“, dodao je Mijušković.

Primjera radi, hrvatski HOPS, albanski OST, makedonski MEPSO za period 2010-2024 uvećali su broj zaposlenih 15, 20, odnosno 40 odsto, što je sličan slučaj i sa ostalim prenosnim kompanijama u Evropi.

Mijušković je saopštio da iza uspjeha CGES-a stoji nesebičan trud, rad i posvećenost zaposlenih, koji su svojim znanjem i zalaganjem svaki izazov iznijeli na najbolji mogući način.

„Njihova motivacija i predanost zadacima doprinose tome da svaki projekat završimo na najvišem nivou, što je razlog za ponos cijele naše kompanije. Dakle, činjenica da smo sve ove uspjehe ostvarili uz neznatno povećanje broja zaposlenih u proteklih 16 godina, dovoljno govori o njihovoj efikasnosti, posvećenosti i izuzetnom angažmanu“, zaključio je Mijušković.

