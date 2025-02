Nervoza na naftnim tržištima

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak zbog rasta zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i zabrinutosti oko uticaja američkih carina na globalnu ekonomiju, ali se onda trend sjevernomorske nafte Brent preokrenuo i njena je cijena lagano u minusu.

Barel West Texas Intermediate nafte od 159 litara za isporuku u martu koštao je 71,95 USD oko osam sati i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu, što je 30 centi manje nego na zatvaranju trgovanja u srijedu.

Sirova nafta Brent za isporuke u aprilu u početku je takođe poskupila, no onda se trend preokrenuo i ova je nafta oko osam sati i 30 minuta koštala 76,12 USD, osam centi više nego na kraju trgovanja u srijedu, prenosi SEEbiz.

Cijene su se u srijedu stabilizovale na najvišem nivou u sedmici. Na tržištu vlada zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdjevanju naftom iz Rusije, a povećane su i zalihe u SAD-u.

Na raspoloženje dodatno utiču i najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina, koje bi mogle poskupiti robu široke potrošnje, oslabiti globalnu ekonomiju i smanjiti potražnju za naftom.

