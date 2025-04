Neophodno uzdržavanje od štetnih kvalifikacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elementarna državnička odgovornost nalaže uzdržavanje od kvalifikacija koje nekome po funkciji ne pripadaju, a mogu nanijeti štetu međunarodnom ugledu Crne Gore, ocijenio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Miodrag Laković.

On je na svom nalogu na mreži X, komentarišući ocjenu predsjednika Jakova Milatovića u vezi sa sporazumom sa Ujeidnjenim Arapskim Emiratima (UAE), napisao da svako ima pravo da problematizuje bilo koji zakon u javnosti i na tome gradi svoju politiku, ali da, u krajnjem, postoje institucije čije su nadležnosti da utvrđuju krivičnu odgovornost i one to rade samostalno i neselektivno.

“S toga, elementarna državnička odgovornost nalaže da se uzdržimo od kvalifikacija koje nam po funkciji ne pripadaju, a koje, pored toga, mogu nanijeti štetu međunarodnom ugledu Crne Gore i njenom investicionom potencijalu”, rekao je Laković.

Milatović je ranije kazao da je sporazum potpisan između Crne Gore i UAE o saradnji u oblasti turizma sporan po više osnova i pozvao na političku i krivičnu odgovornost svih koji trenutno učestvuju u tome.

(kraj) sam/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS