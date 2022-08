Neophodno pristupiti izmjenama Zakona o putevima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima, čije izmjene su, kako su kazali, neophodne.

“Imajući u vidu otvaranje prioritetne dionice auto-puta Bar-BoIjare, kao i činjenicu da postojeći zakon nije na adekvatan način uredio određena pitanja, bilo je neophodno pristupiti njegovim izmjenama”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je u cilju podizanja nivoa bezbjednosti u saobraćaju, predloženo da se naknada za korišćenje javnih puteva ne naplaćuje za vozila policije, službi hitne medicinske pomoći, zaštite i spašavanja i državne inspekcije za puteve samo u slučaju kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na javnom putu za koji se plaća naknada sa korišćenje.

Iz Vlade su kazali da je na sjednici utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Kako se navodi, izmjenama i dopunama Zakona se pristupilo kako bi se postojeće zakonsko rješenje unaprijedilo prevashodno u dijelu usaglašavanja sa pravnim okvirom Evropske unije (EU).

“Sa ciljem uvođenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, kao ključnog planskog dokumenta u oblasti energetske efikasnosti i poboljšanja pravnog osnova za primjenu postojećih i donošenje budućih podzakonskih akata, posebno po pitanju uređivanja problematike energetske efikasnosti u zgradama”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da su unaprijeđene odredbe kojima će se obezbijediti preduslovi za sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i pružanje informacija o potrošnji energije i energetskoj klasi objekta, čime se omogućava vlasnicima i korisnicima uvid u kvalitet zgrade sa stanovišta potrošnje energije i budućih troškova korišćenja.

Navodi se da je na sjednici usvojen predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države u cilju ispunjavanja obaveza Opštine Kotor iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL “Sektor 38-Bigova” i LSL “Trašte”.

Kao i, kako se navodi, izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay, zaveden kod Opštine Kotor.

“S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se upiše hipoteka na katastarskoj parceli broj 1483/1, l.n. 547, KO Lješevići, procijenjene vrijednosti 7.470 EUR, u korist Bigova bay doo i prihvatila tekst Ugovora o uspostavljanju hipoteke”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je u raspravi naglašeno da se na taj način ispunjava davno preuzeta obaveza, čime se stiču uslovi za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa, hotela sa pet zvjezdica i pratećih sadržaja.

“Sporazumom je predviđeno da procijenjeni troškovi izgradnje javne komunalne infrastrukture za opremanje ovog područja iznose 14,3 miliona eura, dok naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koje je Bigova bay u obavezi da plati iznosi 6,5 miliona EUR”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da je Bigova bay preuzela obavezu da finansira radove, kako do iznosa komunalne naknade, tako i dodatne troškove od 7,8 miliona.

“Opština će izvršiti povrat dodatnih troškova u roku od 25 godina, uz kamatnu stopu od 1,8 odsto, a kao sredstvo obezbjeđenja predviđena je hipoteka koja se uspostavlja prihvaćenim Ugovorom”, rekli su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da je usvojena Informacija o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, broj 07-7692/2012 od 25. marta 2014. godine.

“U Informaciji se navodi da su se stekli uslovi za raskid Ugovora sa privrednim društvom Transpetrol, zbog neplaćanja zakupa u ugovorenom roku, ulaskom u docnju od preko 30 dana, a imajući u vidu činjenicu da je posljednja uplata po tom osnovu bila 2019. godine”, naveli su iz Vlade.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila Informaciju o potvrdi obezbjeđenja finansijske podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 kroz kreiranje posebnog garantnog fonda ili nekog drugog garantnog instrumenta.

U informaciji se ističe da, i pored svih aktivnosti i omogućavanja svih mehanizama da ugovoreni korisnici putem IPARD-a realizuju investicije, zbog problema u pretfinansiranju, a dodatno zbog pandemije, kao i konstantnog povećanja cijena, oni odustaju od realizacije ili je odlažu, tako da rizik od gubitka sredstava iz evropskih fondova postaje sve veći.

“Kako bi se spriječio gubitak tih sredstava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zaduženo da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Investiciono-razvojnim fondom, pronađe adekvatan finansijski mehanizam kojim bi se obezbjedila finansijska podrška implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 i dostavi ga Vladi na razmatranje u roku od 15 dana”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je usvojena Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa “Mehmed Fatih” iz Podgorice i prihvatila tekst Aneksa Ugovora.

