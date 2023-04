Neophodna reforma penzionog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski penzioni sistem je deformisan i neophodna mu je kompletna reforma, ocijenio e predsjednik Upravnog odbora NVO Udruženje penzionera Crne Gore – za dostojan život čovjeka, Anđelko Lojpur.

“Ne samo da se ne poštuju odredbe Zakona o PIO, već ni izmjene zakona od 29. decembra 2021. godine, a na štetu penzionera desilo se više propusta u obračunu povećanja penzija”, rekao je Lojpur Pobjedi.

Prvi propust je primjena člana 58 zakona, gdje je neto zarada, kao osnovica za obračun povećanja penzije, zamijenjena prosječnom bruto zaradom koja je rasla sporije, pa je povišica u prošloj godini bila niža 15 odsto.

“Drugi propust je što se u članu 2 izmjena Zakona PIO iz decembra prošle godine navodi – u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi, a kao datumi kada se vrši obračun povišice penzija navode 1. januar, 1. maj i 1. oktobar, tako da umjesto četiri imamo tri usklađivanja penzija”, objasnio je Lojpur.

On je rekao da je kršenje zakona i posljednje povećanje samo minimalne penzije 36 odsto.

“Ovdje se očito kršenje zakona pretvara u svojevrsno ,,bacanje prašine“ u oči penzionerima. Stvara se privid da su penzije porasle, ,,maše“ se visinom prosječne penzije u odnosu na zemlje okruženja, pri čemu se u prvi plan ističe njihov nominalni iznos. Pri tome se istovremeno ne navode drugi ekonomski pokazatelji koji kompletiraju sliku o nivou dostignutog standarda života koji su u zemljama sa kojima se upoređujemo neuporedivo veći”, kazao je Lojpur.

On smatra da je jednokratno povećanje minimalnih penzija od 36 odsto, ali ne i starosnih, svojevrsno urušavanje zakonskog takozvanog švajcarskog modela utvrđivanja penzija na osnovu dužine staža i izdvojenih doprinosa tokom radnog vijeka penzionera.

“To je brutalno kršenje Zakona o PIO”, poručio je Lojpur.

On je naveo da Fond PIO i pridružene mu institucije penziju predstavljaju kao poklon, pomoć, uslugu i svašta nešto, što je ispod svakog dostojanstva 130 hiljada građana, koji su svojim životima u najboljim godinama zadužili ovu zemlju.

“Činjenica je da su penzije glavni izvor prihoda za starije generacije, a finansiraju se iz penzionih fondova koji funkcionišu na principima međugeneracijske solidarnosti. Međutim, u osnovi principa međugeneracijske je odgođena štednja, bolje reći nemali dio zarade koji je svaki penzioner uplaćivao po osnovu doprinosa za PIO osiguranje u toku radnog vijeka i u skladu sa zakonom”, rekao je Lojpur.

On je objasnio da ako se uporedi ukupan iznos zarade koji jedan penzioner ostvario u toku radnog vijeka od 40 godina, njemu se, imajući u vidu prosječan period od pet godina koliko prima penziju, vraća samo 62 odsto od izdvojenih osam punih godina koliko je radio za penziju.

Lojpur je dodao da svaka priča o visini penzije mora da pođe od toga da njihova primjerenost mora direktno da odražava mogućnost ,,života dostojnog čovjeka“.

“Penzije u Crnoj Gori su, generalno uzevši, daleko od toga. Iza pozornice, u životu najstarije grupacije građana, odvija se prava drama, jer se, prema zvaničnim podacima Monstata za prošlu godinu, blizu 40 odsto od ukupnog broja građana nalazi na pragu siromaštva”, kazao je Lojpur.

On smatra da je najgore to što u kontinuitetu imamo pogoršanje odnosa između visine prosječne penzije i ostvarene prosječne zarade sa nekadašnjih 55 na sadašnjih 49 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS