Neophodna dodatna podrška

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za realizaciju Plana pravedne tranzicije, koji se bazira na poslovnoj transformaciji Rudnika uglja Pljevlja (RUP), neophodna je dodatna finansijska i partnerska podrška, saopštio je izvršni direktor te kompanije, Nemanja Laković.

On je ugostio šefa odjeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Yngve Engstroema, sa timom eksperata i konsultanata u oblasti investicija, u cilju konkretizacije koraka za uspostavljanje partnerstva u cilju obezbjeđivanja podrške EU u procesu pravedne energetske tranzicije.

„Razvili smo 12 konkretnih biznis ideja koje imaju spremne planove i strategije razvoja. Imamo podršku vlasnika – Elektroprivrede (EPCG), kao i dobru saradnju sa državnim institucijama, ali su nam potrebni konkretni mehanizmi za dalje investiranje. Naš cilj je da obezbjedimo inicijalno finansiranje, nakon čega bi se biznisi dalje razvijali na tržišnim osnovama”, rekao je Laković.

On je, kako je saopšteno iz RUP-a, objasnio da su ti biznisi dugoročni i obezbjeđuju zapošljavanje dodatne radne snage na održivim radnim mjestima.

Laković je posebno naglasio potencijal IT sektora za razvoj u saradnji sa EU, uz napomenu da je riječ o oblasti koja zahtijeva dodatne infrastrukturne i kadrovske kapacitete.

Engstroem je kazao da je zadovoljan ostavarenom saradnjom i pohvalio predstavljeni Plan, istakavši da ovaj region ima značajne potencijale za razvoj zelenih energetskih rješenja.

„EU pruža podršku u sektorima kao što su IT, obnovljivi izvori energije, agrobiznis i transport. Više od 80 miliona EUR dodatne podrške dostupno je samo za zelenu i pravednu tranziciju Vladi Crne Gore kroz Plan rasta EU za Zapadni Balkan”, rekao je Engstroem.

Prema njegovim riječima, ključ uspjeha biće u povezivanju početnih državnih investicija sa fondovima EU i sprovođenju obuke ljudi, daljim investicijama i privlačenju novih privatnih investicija.

“Verujem da i među ljudima koji su se iselili iz Pljevalja, uključujući dijasporu, ima mnogo uspešnih poslovnih ljudi koji bi mogli biti pozvani da doprinesu investicionim naporima“, kazao je Engstroem.

Učesnici sastanka složili su se da je neophodno uspostaviti jaku bazu lokalnih partnera, ojačati saradnju sa investitorima i pojednostaviti administrativne procedure. Sprovođenje Plana rasta EU za Zapadni Balkan biće od posebnog značaja, jer će se njegova sredstva koristiti paralelno sa postojećim instrumentima koji podržavaju energetski sektor, ljudske resurse i poboljšanje poslovnog okruženja.

