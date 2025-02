Neophodna bolja pozicioniranost na udaljenim tržištima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski turizam je konkurentan, ali je neophodno, kroz saradnju, produžiti boravak turista i bolje se pozicionirati na udaljenim tržištima, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona se sastala sa generalnim sekretarom Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), Serđom Pjacijem, kojeg je upoznala sa tim da je Crna Gora veoma zainteresovana za saradnju sa državama mediteranske regije, te da insistira na jačanju regionalnih odnosa u oblasti turizma.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazala da je razgovore o tome već imala sa više zemalja iz okruženja.

Pjaci je pohvalio inicijativu i predložio da o tome obavijesti članice PAM-a, koje bi takođe mogle sa Crnom Gorom da sklope slične aranžmane.

Kordić i Pjaci su se složili da Crna Gora, uz svo prirodno bogatstvo koje posjeduje, mora raditi na poboljšanju infrastrukture, ali i avio-dostupnosti.

Kordić je istakla da je cilj i razvoj turizma na sjeveru Crne Gore, gdje postoje brojne prilike za investicije.

Pjaci je naveo da je razvoj zdravstvenog turizma takođe prilika za privlačenje stranih investitora, te da za to postoji interesovanje.

“Dogovoreno je i da budu upriličeni sastanci sa relevantnim sagovornicima prilikom zasjedanja PAM-a u Rimu krajem mjeseca”, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) jlb/nar

