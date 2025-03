Nenezić: Zakup plaža nije pitanje biznisa već dostojanstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakup plaža nije pitanje biznisa već dostojanstva, gdje se radi o egzistenciji stotina porodica i hiljadama đaka i učenika, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Branislav Nenezić.

“Nije ovo “samo” deset plaža, ovo su stotine porodica zaposlenih, hiljade đaka i učenika koji su svoje školovanje planirali eurom zarađenim na ovim plažama”, rekao je Nenezić, koji je i predstavnik Evropskog saveza, reagujući na informaciju da je arapski Eagle Hills dao najveću cijenu za više od deset plaža u Ulcinju.

On je kazao da to nije pitanje “biznisa”, već dostojanstva i ponosa.

“Sve ste to zgazili zarad tuđih interesa”, poručio je Nenezić.

On je naveo da Vlada i premijer Milojko Spajić imaju još jednu šansu.

„Svanuće i ovdje “neki” 15. mart, ali nemojmo čekati 13 godina da to shvatimo”, zaključio je Nenezić.

