Nemjerljiv značaj računovodstveno-revizorske profesije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nemjerljiv je značaj koji računovodstveno-revizorska profesija ima i zaslužuje zbog svoje pozicije u kreiranju standarda uspješnog i zakonitog poslovanja i pravilne primjene poreskih propisa, saopštili su predstavnici Uprave prihoda i carina (UPC).

Vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora UPC u Sektoru za operativu u oblasti naplate, Jelena Đukić, kazala je da se time ostvaruje direktni i indirektni uticaj na održivost državnog budžeta i efikasnost upravljanja cjelokupnim sistemom javnih finansija.

Đukić je, kako je saopšteno iz UPC, učestvovala na simpozijumu računovođa i revizora Crne Gore, koji je organizovao Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG).

Ona je dodala da je saradnja UPC sa računovođama dio strateškog proaktivnog pristupa, ukazujući na otvorenu i konstruktivnu saradnju sa ISRCG.

“Cijenim doprinos stručne zajednice u ovoj oblasti za pravilnu primjenu poreskih i računovodstvenih propisa, međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja”, kazala je Đukić.

Na simpozijumu je učestvovala i načelnica Odsjeka za pružanje usluga poreskim obveznicima, kontakt centar i edukaciju, koja je predstavljala UPC na panelu na temu Efikasna državna uprava u vremenu ekonomske nestabilnosti.

Pored predstavnice UPC, na panelu koji je moderirao senator Državne revizorske institucije (DRI), Milan Dabović, učestovali su i predstavnici Ministarstva finansija i Upravnog odbora ISRCG.

“Tokom diskusije su otvorene teme dosadašnjih dostignuća u modernizaciji Uprave kao neophodnog faktora za efikisno postupanje institucija, a poseban fokus bio je na UPC i na servisima koje pruža poreskim obveznicima pri izmirivanju poreskih obaveza”, dodaje se u saopštenju.

Učešće predstavnika UPC na simpozijumu je još jedna potvrda dugogodišnje uspješne saradnje te institucije sa ISRCG, u cilju izgradnje pozitivne poreske prakse.

