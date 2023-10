Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada premijera Dritana Abazovića, odnosno potrošačke jedinice koje čine ministarstva, uprave i drugi državni organi, dobili su negativno mišljenje od Državne revizorske institucije (DRI) za trošenje novca iz državne kase u prošloj godini, pišu Vijesti.

Utvrđeno je da nijesu poslovanje uskladili sa svim zakonskim propisima.

To je epilog revizije pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, za koji je Ministarstvo finansija dobilo pozitivno mišljenje (finansijska revizija), jer je utvrđeno da je ovaj predlog zakona sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način, u skladu sa važećim okvirima finansijskog izvještavanja.

Vijestima su ove informacije potvrđene u vrhu menadžmenta DRI, koja je za ponedjeljak najavila da će prezentovati detalje o tome kako su potrošačke jedinice prošle godine trošile novac.

“Ovo će biti treće uzastopno negativno mišljenje na reviziju pravilnosti završnog računa budžeta od 30. avgusta 2020. godine, iako se nepravilnosti u završnom računu ponavljaju godinama unazad, nikada nije dato negativno, već uslovno mišljenje. Prvi put je dato negativno mišljenje Vladi Duška Markovića na reviziju pravilnosti, nakon što je DPS i formalno izgubio vlast krajem avgusta 2020. godine, pa onda i vladi Zdravka Krivokapića i Abazovića”, navodi izvor Vijesti iz DRI.

Godinama se, kako dodaje izvor, ponavljaju ocjene da se sklapaju ugovori o dopunskom radu suprotno zakonu o radu, da nema precizne evidencije završnog računa, da se ne uplaćuju doprinosi po osnovu nezapošljavanja invalidnih osoba, da se sklapaju ugovori o djelu za sistematizovana radna mjesta, da nema evidencije državne imovine, da se krši zakon o unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, da se krši zakon o javnim nabavkama u tenderskim postupcima, da se isplaćuje novac bez mišljenja Agencije da li je to u skladu sa zakonom o državnoj pomoći, da se produžavaju v.d. mandati.

DRI je prošle godine, uoči podgoričkih lokalnih izbora, dala duplo negativno mišljenje – i na reviziju pravilnosti i na finansijsku reviziju.

Tada je reagovao bivši ministar finansija i aktuelni kandidat za predsjednika Vlade, Milojko Spajić, koji je DRI optužio da je “DPS institucija”.

