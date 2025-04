Negativne posljedice ako se usvoje izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže, kao najveći poljoprivredni proizvođač u Crnoj Gori i nosilac jednog od najprepoznatljivijih nacionalnih brendova i vinogradarsko-vinskog sektora, duboku je zabrinuta zbog predloženih izmjena Zakona o porezu na nepokretnosti, o kojima se trenutno odlučuje u Skupštini.

„Usvajanje predloženih izmjena Zakona o porezu na nepokretnosti u zakonodavnom domu imalo bi ozbiljne i dugoročno negativne posljedice kako na poslovanje kompanije Plantaže, tako i na položaj svih poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Iz Plantaža su rekli da u trenucima kada je domaćoj poljoprivredi potrebna podrška i stabilan regulatorni okvir, predložene izmjene idu u suprotnom pravcu. Usvajanjem predloženih izmjena rizikujemo, ne samo, budućnost Plantaža, već i ukupnu održivost crnogorske poljoprivrede.

„Prije svega, predložene izmjene ovog Zakona dovele bi do diskriminacije po osnovu opštinske pripadnosti, u okviru kojih se jedinicama lokalne samouprave omogućava da same određuju procenat umanjenja poreske obaveze na nepokretnosti koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju, u rasponu od 20 do 90 odsto“, navodi se u saopštenju.

Predložena izmjena Zakona, kako se dodaje, vodi ka neujednačenoj praksi i diskriminaciji među proizvođačima koji posluju u različitim opštinama. Tako bi poljoprivrednici iz jedne opštine mogli imati gotovo nikakvo umanjenje, dok bi drugi imali značajno olakšanje, što je protivno osnovnim principima jednakosti garantovanim Ustavom.

„Primjeri iz prakse to jasno potvrđuju. Dok je Glavni grad Podgorica donosio odluke o umanjenju od 20 odsto, Opština Pljevlja je predviđala 90 odsto, a druge opštine poput Bijelog Polja nijesu predviđale nikakvo umanjenje. Upravo zbog toga je važeće rješenje koje propisuje obavezno umanjenje od 70 odsto za sve proizvođače jedino pravično i sistemski ispravno, i onemogućava neujednačenu praksu i potencijalnu fiskalnu diskriminaciju između proizvođača“, ocijenili su iz Plantaža.

Ukoliko se predložene izmjene Zakona usvoje kompanija Plantaže će kao, i brojni, drugi proizvođači, biti dodatno ekonomski opterećeni, što bi u ovom trenutku, kada se suočavamo i sa uvođenjem akciza na mirna vina, predstavljalo ozbiljan udar na održivost poslovanja i konkurentnost na domaćem i stranom tržištu.

„Poljoprivreda kao strateška grana privrede Crne Gore zaslužuje stabilan, predvidiv i ujednačen poreski okvir. Ukoliko je namjera predlagača bila da poljoprivrednim proizvođačima, koji po sada važećem Zakonu imaju pravo na umanjenje poreske stope za 70 odsto, uvedu dodatne olakšice, trebalo je da predlože umanjenje stope poreza od 70 do 90 odsto, a ne kako je to sada predloženo od 20 do 90 odsto“, smatraju u Plantažama.

Prema njihovim riječima, jasno je da se predloženim izmjenama teži zapravo dodatno ugroziti položaj poljoprivrednih proizvođača, te da se istima želi umanjiti pravo na olakšice prilikom utvrđivanja poreza na nepokretnosti.

„Posebno problematičnom i zabrinjavajućom smatramo činjenicu da se u članu 2 predložene izmjene uvodi norma koja bi se mogla tumačiti tako da ima povratno dejstvo – što je u direktnoj suprotnosti sa članom 147 Ustava, koji zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona, osim kada to zahtijeva javni interes“, navodi se u saopštenju.

Odredbe koje se odnose na mogućnost primjene zakona i na postupke koji nijesu pravosnažno okončani, otvaraju pitanje pravne sigurnosti, budući da su takva rješenja u suprotnosti sa osnovnim ustavnim principima i ustaljenom sudskom praksom.

Oni su apelovali da se zaštite poljoprivredni proizvođači i odbace predložene izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti.

„Vjerujemo da zakonska rješenja treba da budu sistemska, pravedna i dugoročno održiva, bez prostora za neujednačenu primjenu i tumačenje koja može dovesti do dodatnih problema i nestabilnosti u sektoru“, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, iz Plantaža su apelovali na sve poslanike Skupštine da ne podrže predložene izmjene Zakona koje nijesu u interesu razvoja crnogorske poljoprivrede, niti očuvanja nacionalne proizvodnje i brendova.

„Umjesto toga, pozivamo na poštovanje postojećih zakona i dosljednu primjenu odredbi koje štite prava poljoprivrednih proizvođača i garantuju stabilnost sektora koji je temelj crnogorske privrede“, dodaje se u saopštenju.

Očuvanje domaće poljoprivrede i nacionalnih brendova mora biti prioritet svih nas.

„Kompanija Plantaže će, kao i do sada, štititi svoja zakonska prava pred nadležnim institucijama, ali vjerujemo da ovaj problem mora biti riješen sistemski, uz podršku onih koji su odgovorni za donošenje zakona koji treba da budu pravedni i održivi“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS